ЕР улучшает программу «Доступная среда» для инвалидов

В России уже около 14 лет действует госпрограмма «Доступная среда». За этот срок государство потратило 700 миллиардов рублей на решение проблем в этой сфере. А в 2018 году президент России Владимир Путин продлил действие программы до 2025 года. В этом году было принято несколько законов и правительственных постановлений, которые значительно упростили процедуру получения помощи для инвалидов.
Ранее лидер страны подписал закон, который запретил дискриминацию людей с ограниченными возможностями и пожилых людей при продаже товаров и оказании услуг. Также с 1 июля государство индексировало пенсии гражданам-опекунам, которые теперь не числятся работающими пенсионерами и приравнены к россиянам, получающим пенсию по старости. Об этом сообщает lenta.ru.
До 1 октября доступно заочное прохождение медкомиссии по подтверждению инвалидности. «Единая Россия» выступила с такой инициативой во время пандемии, чтобы защитить людей с ОВЗ от заражения коронавирусом. Правительство поддержало это предложение. Теперь цель ЕР — добиться продления дистанционного режима этой процедуры.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что партия попытается сделать все возможное, чтобы период действия особого порядка был продлен. Реакция людей свидетельствует о том, что такая мера актуальна не только во время пандемии, подчеркнул он.
Благодаря усилиям партии удалось добиться того, что теперь люди с ограниченными возможностями могут получить без дополнительных проверок новые средства технической реабилитации после того, как окончится срок использования старых. Кроме того, теперь не нужно проходить переосвидетельствование, чтобы детям до 18 лет получить категорию «ребенок-инвалид». Это относится к несовершеннолетним, страдающим инсулинозависимым сахарным диабетом, и детям со злокачественным новообразованием глаза, которые пережили операцию по удалению глазного яблока.
Как сообщает сайт ЕР, с 1 июля люди с ОВЗ могут рассчитывать на получение парковочного места — достаточно лишь зайти на федеральный реестр инвалидов или сайт госуслуг и оставить информацию об автомобиле.
Турчак заявил, что в скором времени Госдума рассмотрит законопроект «Единой России», благодаря которому люди с ограниченными возможностями смогут получать средства реабилитации не только по месту прописки, но и по месту пребывания. Эта мера позволит инвалидам спокойно путешествовать по стране, ездить в другие города и не волноваться, что они останутся без ТСР, добавил Турчак.
Активисты партпроекта «Единая страна — доступная среда» регулярно организуют конкурсы и фестивали в интернете, а также проводят спортивные соревнования, лыжные гонки и уроки доброты в офлайне.
Координатор проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев сказал, что реализация партпроекта позволила изменить общественное мнение по отношению к инвалидам в лучшую сторону. Россияне начинают понимать проблемы этой категории граждан и все чаще проявляют желание помочь им.
«Партийные активисты в рамках проекта «Единая страна — доступная среда» регулярно проводят развлекательные мероприятия для омичей с ограниченными возможностями.
Накануне Дня Всероссийского общества инвалидов провели заключительный этап смотра-конкурса «Мы вместе — мы семья». Со всеми участниками ведется непрерывное общение вне конкурса — активисты часто бывают в гостях, привозят подарки. Теплое и душевное отношение волонтеров повлияло на детей-инвалидов, многие из них открыли в себе новые таланты.
Также ежемесячно проходят проверки доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья», — сказал Юрий Тетянников, секретарь Омского регионального отделения «Единой России».