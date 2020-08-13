ЕР улучшает программу «Доступная среда» для инвалидов

Благодаря усилиям партии удалось добиться того, что теперь люди с ограниченными возможностями могут получить без дополнительных проверок новые средства технической реабилитации после того, как окончится срок использования старых. Кроме того, теперь не нужно проходить переосвидетельствование, чтобы детям до 18 лет получить категорию «ребенок-инвалид». Это относится к несовершеннолетним, страдающим инсулинозависимым сахарным диабетом, и детям со злокачественным новообразованием глаза, которые пережили операцию по удалению глазного яблока.