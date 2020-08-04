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Posted 4 августа 2020,, 15:41

Published 4 августа 2020,, 15:41

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Игорь Кобзев занялся проблемой ликвидации отходов с Байкальского ЦБК

4 августа 2020, 15:41
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев начал работу по утилизации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Первый этап ликвидации едких жидкостей, таких как щелок, будет завершен до конца августа.

Отходы планируется откачать в два отремонтированных резервуара на территории БЦБК, а ремонт третьего идет по графику.

Как сообщает babr24.com, предприятие БЦБК изначально строилось для производства высокопрочных корд для колес бомбардировщиков. Для этого заводу была необходима чистая вода, однако почти сразу корд начали изготавливать из нейлоновых волокон. Поэтому предприятие оперативно перепрофилировали, после чего оно стало выпускать дешевую беленую целлюлозу, для производства которой чистая вода Байкала не нужна. Тем не менее комбинат более 50 лет отравлял байкальскую воду.

До 2008 года завод сбрасывал воду в озеро, однако вскоре Росприроднадзор перевел предприятие на замкнутый водооборот. Таким образом производство стало нерентабельным, и в 2013 году комбинат прекратил свою деятельность без консервации оборудования. Оставшиеся в резервуарах и трубопроводах химвещества начали разъедать конструкции, нанося вред природе и человеку.

Однако сейчас команда Игоря Кобзева решила заняться этой проблемой. После утилизации щелокосодержащей жидкости планируется приступить к рекультивации шести миллионов кубометров шлам-лигнина (отходы комбината, образующиеся при производстве целлюлозы), лежащего в карт-накопителях. Для этой работы понадобятся большие средства. Однако Кобзев смог обратить внимание на проблему федеральных министров и президента Владимира Путина. Таким образом более полувековая проблема БЦБК будет решена уже в обозримом будущем.

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