Игорь Кобзев занялся проблемой ликвидации отходов с Байкальского ЦБК

Как сообщает babr24.com, предприятие БЦБК изначально строилось для производства высокопрочных корд для колес бомбардировщиков. Для этого заводу была необходима чистая вода, однако почти сразу корд начали изготавливать из нейлоновых волокон. Поэтому предприятие оперативно перепрофилировали, после чего оно стало выпускать дешевую беленую целлюлозу, для производства которой чистая вода Байкала не нужна. Тем не менее комбинат более 50 лет отравлял байкальскую воду.