В «Росводоканал Омск» робот информирует о долгах

Posted 21 июля 2020,, 13:33
Published 21 июля 2020,, 13:33
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Третий месяц в омском водоканале работает робот Минта, который не только в круглосуточном режиме принимает показания счётчиков, но и ведёт диалог с потребителями. В июне программное оборудование робота доработали. Теперь Минта после приёма показаний предлагает клиенту уточнить данные о задолженности по лицевому счёту.
«Мы просим омичей максимально использовать голосового робота при передаче показаний и для уточнения задолженности. Это самые частые вопросы наших потребителей, и их сейчас можно решить без привлечения операторов контакт-центра, - обратилась к омичам коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.
Клиенты предприятия уже оценили современный способ передачи данных. Если ежемесячно голосовым сервисом для передачи данных пользовались две с половиной тысячи горожан, то за последние два месяца их число увеличилось втрое.
Робот круглосуточно принимает показания, переданные голосом или через клавиатуру. Алгоритм нового робота оптимизирован и теперь, распознав лицевой счёт, в ответ клиенту он называет адрес и просит его подтвердить, уточняет полученные данные. В отличие от предыдущего «сотрудника», которому необходимо было проговаривать отдельно каждую цифру, Минта распознает двузначные числа.
Позвонив по телефону 39-51-00, клиенту необходимо следовать предложенному алгоритму. Для передачи данных голосом, потребителю нужно назвать номер лицевого счёта и текущие показания приборов учёта, а номера счётчиков, место их расположения – «искусственный разум» назовёт сам. Он также попросит клиента подтвердить адрес и расход ресурса.
Для передачи показаний приборов учёта потребители могут воспользоваться и другими дистанционными способами:
- мобильным приложением РВК.Услуги
- электронной почтой water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;
- SMS-сообщением на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;
- многоканальными телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;