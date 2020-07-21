В «Росводоканал Омск» робот информирует о долгах

Третий месяц в омском водоканале работает робот Минта, который не только в круглосуточном режиме принимает показания счётчиков, но и ведёт диалог с потребителями. В июне программное оборудование робота доработали. Теперь Минта после приёма показаний предлагает клиенту уточнить данные о задолженности по лицевому счёту.