ГК «ЭФКО» снижает прибыль из-за отказа России от пальмового масла

Чистые доходы АО «Эфко», которое входит в группу, уменьшились за прошедший год до полутора миллионов рублей в сравнении с сорока тремя миллионами рублей в 2018 году. Также главный актив ГК «ЭФКО» ООО «Пищевые ингредиенты» за тот же 2019 год отметил убыток примерно в тридцать шесть миллионов рублей. Прибыль последней компании упала больше чем на сто шестьдесят миллионов.