ГК «ЭФКО» снижает прибыль из-за отказа России от пальмового масла

Такая тенденция, возможно, связана с отказом крупных производителей пищевых продуктов от использования индонезийского пальмового масла.
Чистые доходы АО «Эфко», которое входит в группу, уменьшились за прошедший год до полутора миллионов рублей в сравнении с сорока тремя миллионами рублей в 2018 году. Также главный актив ГК «ЭФКО» ООО «Пищевые ингредиенты» за тот же 2019 год отметил убыток примерно в тридцать шесть миллионов рублей. Прибыль последней компании упала больше чем на сто шестьдесят миллионов.
Atas.info пишет, что индонезийское масло, которое поставляет «ЭФКО», содержит глицидиловые эфиры, признанные канцерогенами. Вместе с тем в некоторых случаях концентрация вещества в десять раз превышает установленные нормативы.
Летом прошлого года изменились единые санитарные требования по качеству пальмового масла: теперь максимальное содержание глицидиловых эфиров в пальмовом масле не должно выходить за пределы одного миллиграмма на один килограмм сырья. Предполагается, что изменения вступят в силу во втором полугодии этого года.
Представленные нормы действуют на территории всей Европы, что делает продукцию ГК «ЭФКО» неконкурентоспособной на европейском рынке. Чтобы привести производство в соответствие с новыми сантребованиями, компания должна произвести переоборудование площадок, что выльется ей примерно в четыре миллиарда. Компания планирует модернизировать имеющееся оборудование и купить аналитическую технику и детали для мониторинга концентрации глицидиловых эфиров.
Сейчас в составе ГК «ЭФКО» шестнадцать заводов, использующих индонезийское сырье и производящих продукцию брендов «Слобода», Altero, майонезный соус «Пикник», маргарин «Добавкин». В рамках отечественного рынка компания известна как производитель майонезов, растительного масла, йогуртов под маркой «Слобода».