Эксперты РАН займутся исследованием Таймыра по приглашению «Норникеля»

Выводы ученых послужат фундаментом для создания новой концепции хозяйствования в Арктической зоне Российской Федерации. При этом будут анализироваться не только данные полученные от отечественных разработчиков полезных ископаемых, но и опыт из коллег из-за границы.
Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что результаты полученные в ходе работы экспедиции позволят переосмыслить и изменить нынешний подход к промышленной экологии. По его словам, планы на будущее полярной части России можно строить только на основании всестороннего глубинного изучения региона.
«Для реализации масштабных планов освоения Арктики важно знать, какие геологические и биохимические процессы стали следствием климатических и антропогенных изменений» – подчеркнул Потанин.
Отмечается, что экспедиция будет работать 5 месяцев и главными точками на ее маршруте станут реки и озера полуострова. Команда, состоящая из представителей 14-и институтов Dovid изучит изменения, произошедшие в окружающей среде за последние годы. На основании полученных данных, ученые сформируют новое видение взаимодействия промышленных и природных объектов Заполярья.
Специалисты говорят, что столь масштабных полярных экспедиций в России не было уже более 20 лет. Так что Большую норильскую экспедицию действительно можно назвать уникальной и даже первой, после продолжительного перерыва, пишет regnum.ru.
Как сообщил председатель СО РАН Валентин Парамон, сейчас требуется глубокое изучение воды, донных осадков, почвы, атмосферы, биологического разнообразия и других важных факторов. Это позволит составить расширенную картину изменений в экологии, вызванных природными процессами и влиянием человека.
Ученый подчеркнул, что такие задачи необходимо решать комплексно и с привлечением большого числа ученых и представителей промышленности.
«Лишь объединив компетенции ведущих, институтов Сибирского макрорегиона, можно рассчитывать на эффективный прикладной результат, который будет действительно востребован российскими компаниями, оперирующими в этом регионе» – заявил Пармон.