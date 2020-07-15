Причиной массовой гибели коров в Омской области стали пестициды

Ранее в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона Городу55 сообщили, что животные пили воду из водоема, куда, предположительно, произошел сброс ядовитых веществ. Однако сегодня, 15 июля, уточнили информацию.
Выяснилось, что верной была первоначальная версия местных жителей: в селе сломалась водонапорная башня, коров сказали поить из бочек, но в них оказались остатки ядохимикатов.
«13 июля в СПК Пришиб Азовского района Омской области пало 94 головы коров, место гибели животных было продезинфицировано. Установлено, что животные пили из бочки, где ранее находились химические вещества для обработки полей. В настоящее время трупы павших животных отправлены на утилизацию в Кормиловский ветутилзавод, особо опасные болезни, в том числе „Сибирская язва“ исключены сотрудниками ветеринарии. По факту случившегося проводится основательная проверка», — сказали в минсельхозе.
В областной прокуратуре редакции подтвердили эти данные. При этом оказалось, что, когда произошел этот инцидент, прокуратура проводила там плановую проверку.
«Мы сейчас там проводим плановую проверку по соблюдению законодательства в сфере обращения с ядохимикатами. Поскольку произошла такая ситуация, проверим в том числе, насколько правильно была утилизирована тара из-под химикатов, в связи с чем произошел падеж скота», — отметили в надзорном ведомстве.