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Одноклассники запустили алгоритм рекомендаций треков

Одноклассники запустили алгоритм рекомендаций треков

15 июля 2020, 17:14
Фото: 1mediainvest.ru
Социальная сеть Одноклассники представила улучшенную систему рекомендаций в собственном музыкальном сервисе.

Новый алгоритм на базе нейросетей и технологий машинного обучения анализирует звучание треков, которые пользователь прослушал ранее, и рекомендует похожие композиции. При этом база рекомендуемых треков, на основе которой нейросеть выстраивает рекомендации для пользователей, была расширена в 5 раз.

Нейросеть анализирует миллионы аудиозаписей и на основе полученных данных формирует уникальные характеристики звучания каждой песни. Благодаря этому алгоритм рекомендаций формирует индивидуальный профиль предпочтений и подбирает похожие по характеристикам треки, что позволяет предлагать слушателям в ОК более разнообразный контент и с еще большей вероятностью угадывать их музыкальные предпочтения.

Таким образом сервис позволит расширить музыкальный кругозор и разнообразить плейлист в соцсети. В частности, после обновления редкие песни и треки менее популярных жанров стали чаще попадать в рекомендации, что увеличило возможность выбора для ценителей музыки. Например, на основе композиции Сары Брайтман и Андреа Бочелли пользователям предлагаются близкие по звучанию песни на иностранном языке, а по треку группы Jefferson Airplane или композиции британского соул-исполнителя Рори Грейема пользователи найдут схожие по жанру музыкальные рекомендации.

Слушатели также смогут прослушать плейлист, состоящий только из треков, похожих на добавленную композицию. Сразу после добавления трека в раздел «Моя музыка» появится всплывающее окно «Вам также может понравиться», треки из которого можно послушать как отдельный плейлист.

Благодаря этим обновлениям число добавлений треков из рекомендаций в личные плейлисты пользователей выросло на 10%. Новый алгоритм уже работает для всех пользователей раздела «Музыка» в ОК: в десктопной и мобильной версиях, а также в приложениях ОК на iOS и Android.

Напомним, что музыкальный сервис ОК был полностью обновлен в ноябре 2019 года. Новый сервис получил улучшенную технологию рекомендаций треков, интеграцию музыкальных предпочтений друзей, а также новый дизайн и навигацию.

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