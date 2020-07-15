Одноклассники запустили алгоритм рекомендаций треков

Таким образом сервис позволит расширить музыкальный кругозор и разнообразить плейлист в соцсети. В частности, после обновления редкие песни и треки менее популярных жанров стали чаще попадать в рекомендации, что увеличило возможность выбора для ценителей музыки. Например, на основе композиции Сары Брайтман и Андреа Бочелли пользователям предлагаются близкие по звучанию песни на иностранном языке, а по треку группы Jefferson Airplane или композиции британского соул-исполнителя Рори Грейема пользователи найдут схожие по жанру музыкальные рекомендации.