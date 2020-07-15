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Эксперт прокомментировал идею депутата платить людям за найденную просрочку

Эксперт прокомментировал идею депутата платить людям за найденную просрочку

15 июля 2020, 23:47
Фото: pxhere.com
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин высказался по поводу инициативы депутата Госдумы Василия Власова платить россиянам, которые нашли в магазине просроченные продукты, 50% от штрафа заведению за это нарушение.

По словам Шапкина, депутат предложил совершенно новый подход к штрафным санкциям, при котором средства от штрафа идут не в государственный бюджет, а делятся пополам с теми, кто сообщил о нарушении. Шапкин отметил, что инициатива пронизана заботой о гражданах. Однако если серьезно подойти к вопросу контроля срока годности продуктов, то можно добиться ситуации, когда вся еда в супермаркетах будет пластмассовая, но с вечным сроком хранения, заявил эксперт. Об этом пишет russian.rt.com.

Это естественно, когда натуральные продукты портятся, но магазины не должны продавать просроченную продукцию, сказал Шапкин. Когда срок годности кончается, торговые сети должны делать значительные скидки на такой товар. Некоторые магазины уже используют такой подход, однако это нужно ввести на законодательном уровне.

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