Эксперт прокомментировал идею депутата платить людям за найденную просрочку

По словам Шапкина, депутат предложил совершенно новый подход к штрафным санкциям, при котором средства от штрафа идут не в государственный бюджет, а делятся пополам с теми, кто сообщил о нарушении. Шапкин отметил, что инициатива пронизана заботой о гражданах. Однако если серьезно подойти к вопросу контроля срока годности продуктов, то можно добиться ситуации, когда вся еда в супермаркетах будет пластмассовая, но с вечным сроком хранения, заявил эксперт. Об этом пишет russian.rt.com.