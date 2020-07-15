Эксперт прокомментировал идею депутата платить людям за найденную просрочку

По словам Шапкина, депутат предложил совершенно новый подход к штрафным санкциям, при котором средства от штрафа идут не в государственный бюджет, а делятся пополам с теми, кто сообщил о нарушении. Шапкин отметил, что инициатива пронизана заботой о гражданах. Однако если серьезно подойти к вопросу контроля срока годности продуктов, то можно добиться ситуации, когда вся еда в супермаркетах будет пластмассовая, но с вечным сроком хранения, заявил эксперт. Об этом пишет russian.rt.com.
Это естественно, когда натуральные продукты портятся, но магазины не должны продавать просроченную продукцию, сказал Шапкин. Когда срок годности кончается, торговые сети должны делать значительные скидки на такой товар. Некоторые магазины уже используют такой подход, однако это нужно ввести на законодательном уровне.