В ПФР сообщили о росте числа россиян обращающихся за пенсией позже положенного срока

Так в 2016 году в стране было подано 18 100 соответствующих заявлений, в 2017 году — 25 400 (+40,3%), в 2018 году — 30 500 (+20,1%), а в 2019 году — 32 200 (+5,6%). Об этом информирует News.ru.
Федеральный закон от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» дает возможность гражданам, которые достигли пенсионного возраста, добровольно отказаться от пенсии на срок до 10 лет.
Отметим, что добровольный отказ от пенсии позволяет увеличить ее размер в последующие годы на определенный коэффициент. При этом вырастет как фиксированная выплата (5 686 рублей 25 копеек), так и страховая часть.
К примеру, если человек обратится за пенсией по прошествии пяти лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на коэффициент 1,36, а страховая пенсия — на 1,45.
Для отказа от выплат при достижении пенсионного возраста, не надо ничего делать. Повышающий коэффициент рассчитают автоматически с учетом времени, прошедшего от наступления права на страховую пенсию до официального обращения гражданина в Пенсионный фонд Российской Федерации. Писать заявление не нужно, если человек уже получает пенсию и хочет приостановить данные выплаты на определенный срок.