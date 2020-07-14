В ПФР сообщили о росте числа россиян обращающихся за пенсией позже положенного срока

Для отказа от выплат при достижении пенсионного возраста, не надо ничего делать. Повышающий коэффициент рассчитают автоматически с учетом времени, прошедшего от наступления права на страховую пенсию до официального обращения гражданина в Пенсионный фонд Российской Федерации. Писать заявление не нужно, если человек уже получает пенсию и хочет приостановить данные выплаты на определенный срок.