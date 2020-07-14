В массовой аварии с маршрутками в центре Омска пострадали двое детей

После аварии помощь врачей понадобилась 31-летней женщине, а также двухгодовалой девочке и младенцу. Все они находились в салоне Iveco. Всего в салоне маршрутки было девять пассажиров, а в «ГАЗели» — 10 человек. Водители авто не пострадали.