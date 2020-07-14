В массовой аварии с маршрутками в центре Омска пострадали двое детей

Авария случилась около 16:55 часов на проспекте Карла Маркса у строения № 41/1. Установлено, что водитель маршрутки «ГАЗель» № 409 «ДСК-2 — ул. Труда» врезался в маршрутку Iveco № 68 «МСЧ-9 -СНТ «Заря-2». После столкновения «ГАЗель» отлетела в сторону и столкнулась с автомобилем Volkswagen, за рулем которого находился 35-летний мужчина.
После аварии помощь врачей понадобилась 31-летней женщине, а также двухгодовалой девочке и младенцу. Все они находились в салоне Iveco. Всего в салоне маршрутки было девять пассажиров, а в «ГАЗели» — 10 человек. Водители авто не пострадали.
Полицейские выясняют, почему случилось столкновение маршруток. О том, был ли водитель маршрутки «409 пьян, не сообщается.