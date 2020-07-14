Омич пожаловался на волокиту при выписке из коронавирусной больницы

Накануне в паблике «Аварийный Омск» появилась жалоба омича на процесс выписки из больницы выздоровевших пациентов, которые переболели коронавирусом. По словам омича, людей, которые вылечились, держат в больницах очень долго, потому что врачи теряют результаты анализов.
Он рассказал историю, которая произошла с его матерью. Женщина попала в БСМП № 2 с пневмонией, где проходила лечение с 24 июня по 7 июля. Анализы, которые взяли у нее 27 и 30 июня, а также 2 июля показали положительный результат на коронавирус.
4 июля медики снова провели тест, но его результаты потеряли. Через несколько дней — 7 июля — омичка получили отрицательный результат теста. Автор поста объяснил, что все лабораторные исследования проводил Омский НИИ природно-очаговых инфекций.
7 июля выздоровевшую женщину вместе с другими пациентами перевели в Госпиталь для ветеранов войн, чтобы освободить места для других заболевших омичей. А 9 июля снова взяли анализы, которые отправили в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
К 13 июля результаты исследований еще не пришли. Омич возмущается из-за того, что его выздоровевшая мать находится в больнице и занимает койко-место, которое нужно сейчас для других людей.
«Зачем держат людей здоровых, которые занимают места, когда в Омске есть много других больных? Непонятно», — добавил автор поста.
В пресс-службе Минздрава Омской области Городу55 прокомментировали эту ситуацию. В ведомстве рассказали, что омичка получит результаты анализов уже сегодня.
«Учитывая ряд факторов, связанных с анамнезом пациентки, медиками было принято решение о ее переводе из БСМП № 2 под наблюдение врачей госпиталя для ветеранов войн, где сегодня получают лечение пациенты с легкой формой коронавируса. Для того, чтобы убедиться в том, что лечение было проведено правильно, необходимо контрольное исследование, результаты которого поступят в учреждение сегодня, — пояснили в Минздраве Омской области. — Ежедневно омскими лабораториями производится до 4 тыс тестов — это колоссальная нагрузка, и нужно отдать должное лаборантам того же „Спид-Центра“ — процент брака при проведении исследований минимален. Что касается в принципе сроков лечения, то здесь все индивидуально. 21 день — а на сегодня именно столько пребывает пациентка в стационаре — не самый длительный срок лечения для пациентов с коронавирусной инфекцией. Уверены, в ближайшее время она сможет вернуться домой».