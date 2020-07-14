Омич пожаловался на волокиту при выписке из коронавирусной больницы

«Учитывая ряд факторов, связанных с анамнезом пациентки, медиками было принято решение о ее переводе из БСМП № 2 под наблюдение врачей госпиталя для ветеранов войн, где сегодня получают лечение пациенты с легкой формой коронавируса. Для того, чтобы убедиться в том, что лечение было проведено правильно, необходимо контрольное исследование, результаты которого поступят в учреждение сегодня, — пояснили в Минздраве Омской области. — Ежедневно омскими лабораториями производится до 4 тыс тестов — это колоссальная нагрузка, и нужно отдать должное лаборантам того же „Спид-Центра“ — процент брака при проведении исследований минимален. Что касается в принципе сроков лечения, то здесь все индивидуально. 21 день — а на сегодня именно столько пребывает пациентка в стационаре — не самый длительный срок лечения для пациентов с коронавирусной инфекцией. Уверены, в ближайшее время она сможет вернуться домой».