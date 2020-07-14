На прилавке омского супермаркета нашли червяков

Вчера в паблике «Инцидент Омск» появилась видеозапись, сделанная в одном из омских супермаркетов. Омич заснял на видео лотки с яйцами, которые сверху плотно замотаны полиэтиленом.
Однако если присмотреться, то видно, что внутри упаковки развелась живность. В ролике видно, как по упаковке ползет белый толстый червяк, похожий на опарыша.
«Хотел купить яичек, но после увиденного как-то перехотелось», — рассказал омич.
По всей видимости, яйца в упаковке оказались несвежими, или некоторые из них разбились при транспортировке. Однако непонятно, почему продавцы в магазине не обратили внимание на опасную продукцию и не убрали ее с полок.