Курсантов Омского кадетского корпуса распределят между Кемерово и Севастополем — СМИ

Причина расформирования действующих классов, а также отмены набора детей в 2020 году, вероятнее всего, заключается в том, что Омскому кадетскому корпусу внезапно выделили деньги на строительство и ремонт корпусов. Официальной информации на сайте училища пока нет, в самом учебном заведении информацию также не комментируют.