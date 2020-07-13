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Курсантов Омского кадетского корпуса распределят между Кемерово и Севастополем — СМИ

Курсантов Омского кадетского корпуса распределят между Кемерово и Севастополем — СМИ

13 июля 2020, 19:10
Фото: okvk.mil.ru
Курсанты Омского кадетского корпуса проведут новый учебный год в кадетских училищах Кемерово и Севастополем. Об этом сайту «ВОмске» сообщили родители омских кадетов.

Как уточняет издание, учеников 6, 7 и 8 классов отправляют на ближайший учебный год в Кемеровское президентское кадетское училище, а ученики 10 и 11 классов будут учиться в Севастопольском президентском кадетском училище.

Причина расформирования действующих классов, а также отмены набора детей в 2020 году, вероятнее всего, заключается в том, что Омскому кадетскому корпусу внезапно выделили деньги на строительство и ремонт корпусов. Официальной информации на сайте училища пока нет, в самом учебном заведении информацию также не комментируют.

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