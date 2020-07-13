Фонд памяти группы Дятлова пожалуется на прокуратуру

Фонд готовит жалобу и считает, что расследование ненужно продолжать.
По мнению представителей Фонда, провести расследование должен СК РФ, сообщает infox.ru.
Гибель туристов произошла у подножья уральской горы Холатчахль. Они в спешке покинули палатку, не успев одеться. В этот момент температура воздуха достигала минус 40 градусов Цельсия.
Выдвигались разные версии случившегося. Среди них были теории и о падении ракеты, и о загадочной болезни. Однако в прокуратуре сочли, что туристы выбежали из палатки из-за внезапного схода лавины. Вскоре они погибли от холода, потому что вернуться обратно было невозможно из-за нулевой видимости.
В Фонде считают, что окончательные выводы о причинах гибели группы Дятлова делать рано. К расследованию прокуратуры у них есть много претензий. Например, была проигнорирована техногенная версия гибели туристов. При этом их смерть наступила практически одновремнно.