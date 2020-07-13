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Фонд памяти группы Дятлова пожалуется на прокуратуру

Фонд памяти группы Дятлова пожалуется на прокуратуру

13 июля 2020, 20:03
Фото: ru.wikipedia.org
В Фонде памяти группы Дятлова не согласились с выводами управления Генеральной прокуратуры в УФО, которая 11 июля озвучила окончательную версию загадочной гибели туристов в 1959 году. В ведомстве сочли, что они погибли от травм и переохлаждения.

Фонд готовит жалобу и считает, что расследование ненужно продолжать.

По мнению представителей Фонда, провести расследование должен СК РФ, сообщает infox.ru.

Гибель туристов произошла у подножья уральской горы Холатчахль. Они в спешке покинули палатку, не успев одеться. В этот момент температура воздуха достигала минус 40 градусов Цельсия.

Выдвигались разные версии случившегося. Среди них были теории и о падении ракеты, и о загадочной болезни. Однако в прокуратуре сочли, что туристы выбежали из палатки из-за внезапного схода лавины. Вскоре они погибли от холода, потому что вернуться обратно было невозможно из-за нулевой видимости.

В Фонде считают, что окончательные выводы о причинах гибели группы Дятлова делать рано. К расследованию прокуратуры у них есть много претензий. Например, была проигнорирована техногенная версия гибели туристов. При этом их смерть наступила практически одновремнно.

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