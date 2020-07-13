Фонд памяти группы Дятлова пожалуется на прокуратуру

Выдвигались разные версии случившегося. Среди них были теории и о падении ракеты, и о загадочной болезни. Однако в прокуратуре сочли, что туристы выбежали из палатки из-за внезапного схода лавины. Вскоре они погибли от холода, потому что вернуться обратно было невозможно из-за нулевой видимости.