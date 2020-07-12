Омички выиграли суд над МСЧ № 9 и Минздравом

Posted 12 июля 2020,, 05:02
Published 12 июля 2020,, 05:02
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Решение опубликовано на официальном сайте суда. Ответчиками выступили МСЧ № 9 и региональный минздрав. История началась два года назад.
28 апреля 2018 года Андрей Парыгин поступил в ГБ № 1. Жаловался на тошноту, слабость и головокружение. Почти через неделю больного доставили в МСЧ № 9, но там отказали в госпитализации и не оказали никакой помощи. 4 мая Парыгина перевезли в БСМП № 2, но тем же утром он скончался от двусторонней пневмонии.
Жена и родная сестра погибшего требовали компенсации расходов на погребение и морального вреда. Тогда в исковых требованиях им отказал Центральный суд. Истицы подали апелляцию. 1 июня 2020 года решение Центрального суда было отменено Омским областным.
Представитель истиц настоял на проведение повторной судебно-медицинской экспертизы, но уже в независимой организации. Дело отправили в бюро Томской области. Поскольку первая экспертиза, проведенная в Омске, исключила вину медиков.
Независимые эксперты установили, что тяжелый диагноз не был поставлен вовремя, соответственно, не была проведена антибактериальная терапия. Эта процедура могла увеличить шансы пациента на выживание. Медики не проявили к Парыгину должного профессионального внимания, уверены томские эксперты.
В результате Омский областной суд посчитал, что между смертью мужчины и действием, вернее бездействием, сотрудников МСЧ № 9 причинно-следственная связь все-таки есть. Иск был удовлетворен частично. В пользу Парыгиных суммарно будет взыскано 1,2 млн рублей в счет компенсации морального вреда, расходов на погребение, оплаты за проведение судебных медэкспертиз и услуг юриста.