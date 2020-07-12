Омички выиграли суд над МСЧ № 9 и Минздравом

28 апреля 2018 года Андрей Парыгин поступил в ГБ № 1. Жаловался на тошноту, слабость и головокружение. Почти через неделю больного доставили в МСЧ № 9, но там отказали в госпитализации и не оказали никакой помощи. 4 мая Парыгина перевезли в БСМП № 2, но тем же утром он скончался от двусторонней пневмонии.