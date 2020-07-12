Омичи испытали новые вертолеты

Posted 12 июля 2020,, 11:16
Published 12 июля 2020,, 11:16
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Такая возможность выпала обучающимся летно-технического колледжа гражданской авиации им. Ляпидевского. Позже, после 5 августа, в «Росавиации» примут решение о приобретении «Ансатов» для Омской области.
Первые два вертолета прибыли в регион недавно: курсанты сели за штурвал лишь месяц назад. Директор колледжа не скрывает, что парк вертолетной техники изношен. Это затрудняет обучение новых специалистов, поэтому и не хватает пилотов-инструкторов на новые типы воздушных судов.
Когда станет ясно, удобны ли вертолеты для обучения, в «Росавиации» примут решение о приобретении «Ансатов» для Омской области. Это случится после 400 часов полетов, то есть не раньше 5 августа. Отметим, стоимость одного «Ансата» — 350 млн рублей.