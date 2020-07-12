Омичи испытали новые вертолеты

Когда станет ясно, удобны ли вертолеты для обучения, в «Росавиации» примут решение о приобретении «Ансатов» для Омской области. Это случится после 400 часов полетов, то есть не раньше 5 августа. Отметим, стоимость одного «Ансата» — 350 млн рублей.