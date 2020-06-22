Коронавирус в Омске. Продление режима ограничений и рекорд по зараженным

Омская налоговая служба опубликовала статистику ликвидации компаний в марте — мае этого года. По информации ведомства, в регионе приняли такое решение 164 учредителя, что почти на 40% меньше, чем за тот же период 2019 года. Не исключено, что резкое падение числа ликвидированных предприятий связано с тем, что налоговые инспекции до последнего времени были закрыты для личного приема. Вполне вероятно, что уже в июне — августе пострадавшие предприятия могут начать массово закрываться.