Коронавирус в Омске. Продление режима ограничений и рекорд по зараженным

Posted 22 июня 2020, 13:03
Published 22 июня 2020, 13:03
Modified 1 декабря, 06:56
Updated 1 декабря, 06:56
На минувшей неделе в Омской области продолжился рост числа заболевших коронавирусом. Ежедневно врачи выявляли по 90–100 случаев. В пятницу был обновлен рекорд по количеству зараженных за сутки — 103 новых случая.
С такой статистикой регион вошел в топ-5 Сибирского федерального округа по числу выявленных больных. Показатель случаев COVID-19 на 100 тысяч человек в области составил 119, увеличившись на 28.7 пункта. Лидером по числу зараженных в СФО (данные на 15 июня) остаются Красноярский край (161 случай заражения) и Иркутская область (127 зараженных).
Ближе к концу недели стало известно, что Омскую областную клиническую больницу полностью перевели на работу с больными COVID-19. Раньше под лечение коронавирусных больных в ОКБ был перепрофилирован только один из корпусов.
А в другой больнице, ГКБ № 1 имени Кабанова, закрыли на двухнедельный карантин пульмонологическое отделение. Там у некоторых поступивших пациентов оказались положительными анализы на коронавирус. Напомним, в начале мая ГКБ № 1 полностью закрывалась на карантин. Тогда COVID-19 диагностировали сразу в нескольких отделениях.
Стоит отметить, что на прошлой неделе приостановило работу почтовое отделение № 21 на улице Богдана Хмельницкого. У одного из сотрудников нашли вирус и все подразделение отправили на карантин.
Тем не менее все разрешенные ранее в Омске отрасли продолжают работать. И местная власть, похоже, не собирается ужесточать меры противодействия коронавирусу (заседание оперативного штаба на минувшей неделе было отложено). В то же время губернатор Александр Бурков подписал новое распоряжение о продлении режима повышенной готовности до 27 июня. Документ по-прежнему ограничивает работу кафе, ресторанов, фитнес-центров, учреждений культуры и образования, гостиниц и детских лагерей, но в планах на открытие после 27 июня в случае благоприятной эпидемиологической ситуации данные учреждения остаются. Как и требование обязательного соблюдения масочного режима и предписаний Роспотребнадзора.
Кстати, за нарушение предписаний властей на прошедшей неделе было привлечено к ответственности руководство ООО «Леруа Мерлен Восток». Куйбышевский районный суд оштрафовал ТЦ «Леруа Мерлен» на 100 тыс рублей за работу в период самоизоляции. Приостанавливать деятельность магазина не стали. Напомним, ранее по аналогичному делу суд не нашел в действиях «Леруа Мерлен» состава правонарушения.
Тем временем в регионе начала расти транспортная активность. Омский автовокзал стал возвращать на маршруты междугородние автобусы. Во вторник было объявлено о возобновлении рейсов до Ханты-Мансийска, на очереди открытие других направлений. Напомним, в связи с введением режима самоизоляции из Омска перестали ходить автобусы более чем по 20 междугородним маршрутам.
Омская налоговая служба опубликовала статистику ликвидации компаний в марте — мае этого года. По информации ведомства, в регионе приняли такое решение 164 учредителя, что почти на 40% меньше, чем за тот же период 2019 года. Не исключено, что резкое падение числа ликвидированных предприятий связано с тем, что налоговые инспекции до последнего времени были закрыты для личного приема. Вполне вероятно, что уже в июне — августе пострадавшие предприятия могут начать массово закрываться.
Между тем в региональном минтруде сообщили о резком увеличении числа безработных омичей в период пандемии. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился втрое. На начало июня 2020 года в омской службе занятости зарегистрировано 35 тысяч безработных. В то время как годом ранее цифра составляла немногим более 12 тысяч человек.
По данным информационного центра по мониторингу, число летальных случаев в Омской области в процентном соотношении к числу зараженных составляет 0.91%, что выше, чем в среднем по Сибири, но ниже, чем в целом по России. По итогам недели Омск замыкает тройку регионов СФО с наибольшим процентом летальности от COVID-19. Лидер по летальности — Новосибирская область (1.34%), на втором месте Красноярский край (1.05%).
Согласно данным общероссийской статистики, на 22 июня в стране выявлено 7600 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом полностью выздоровели 4705 человек. В Омской области общее число выявленных инфицированных — 3018 человек. Из них выздоровели 1433 человека.