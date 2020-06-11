Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июня 2020,, 15:12

Published 11 июня 2020,, 15:12

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Чего больше всего ждут российские болельщики

11 июня 2020, 15:12
Перед возобновлением спорта Одноклассники составили портрет болельщика и выяснили предпочтения пользователей после самоизоляции

Социальная сеть Одноклассники к возобновлению спортивного сезона составила собирательный портрет зрителя спортивных событий и вместе с исследовательским агентством ResearchMe провела опрос о том, возвращения каких видов спорта и звезд больше всего ждут болельщики после окончания самоизоляции.

Одноклассники проанализировали профили всех зрителей спортивных трансляций в соцсети с 2017 года. Среди зрителей спортивных трансляций чаще всего встречаются:

  • мужчины среднего возраста (36-45 лет),
  • с высшим образованием,
  • работают и имеют средний доход,
  • женаты, но пока без детей.

Болельщик рунета также активно следит за повесткой дня, экстраверт по своей натуре, любит смотреть новости, и кроме спортивных трансляций уделяет внимание юмористическим роликам. В интересах: игры, автомобили и саморазвитие.

Топ-10 популярных имен спортивных болельщиков:

  • Александр
  • Сергей
  • Владимир
  • Андрей
  • Николай
  • Евгений
  • Виктор
  • Дмитрий
  • Юрий
  • Игорь

В ходе внутреннего исследования ОК стали известны города, в которых живет больше всего любителей спортивных трансляций. В «Топ-10» городов входят:

  • Москва
  • Краснодар
  • Екатеринбург
  • Новосибирск
  • Санкт-Петербург
  • Ростов-на-Дону
  • Самара
  • Кемерово
  • Челябинск
  • Воронеж

Совместно с ResearchMe ОК также провели опрос 3 413 пользователей рунета старше 14 лет, выборка релевантна всей аудитории рунета. Две трети опрошенных отметили, что интересуются спортом. Во время самоизоляции 49% следили за спортивными новостями, 38% — смотрели повторы спортивных передач с лучшими моментами игр или соревнований, 31% — пересматривали архивные трансляции, еще 22% просматривали страницы звезд спорта в соцсетях, и каждый пятый опрошенный смотрел интервью со спортсменами.

Самый популярный вид спорта, за которым наблюдали во время самоизоляции мужчины – футбол, среди женщин это – фигурное катание. Болельщики по всему миру ждут возобновления соревнований.

Участники опроса рассказали, по каким видам спорта они больше всего соскучились.

Топ-5 видов спорта, возобновления которых ждут больше всего:

  • Футбол (47% опрошенных)
  • Фигурное катание (27% опрошенных)
  • Хоккей (24% опрошенных)
  • Биатлон (18% опрошенных)
  • Художественная гимнастика (15% опрошенных)

Респонденты ответили, какие именно соревнования и турниры они хотят посмотреть в первую очередь. Самыми долгожданными событиями в наиболее популярных видах спорта стали:

  • Футбол: Российская Премьер-Лига
  • Хоккей: NHL
  • Единоборства: UFC
  • Автоспорт: Формула 1
  • Фигурное катание: чемпионат Европы
  • Художественная гимнастика: чемпионат мира
  • Легкая атлетика: чемпионат мира
  • Биатлон: Кубок мира
  • Баскетбол: NBA

Футбольные болельщики также с нетерпением ждут возобновления игр сборной России, Лиги чемпионов и Лиги Европы, английской премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А и немецкой Бундеслигу. В топ самых ожидаемых хоккейных событий вошли КХЛ, чемпионат мира и Евролига.

Вместе с возвращением на трибуны любимых стадионов болельщики в России ждут мировых звезд спорта. Опрос пользователей помог выявить имена спортсменов, появления которых больше всего хотят российские любители спорта.

Топ спортсменов по видам спорта, возобновления выступлений которых ждут пользователи:

  • Футбол: Криштиану Роналду
  • Хоккей: Александр Овечкин
  • Фигурное катание: Евгения Медведева
  • Биатлон: Александр Логинов
  • Единоборства: Хабиб Нурмагомедов
  • Автоспорт: Даниил Квят

Из футболистов пользователи также ждут Лионеля Месси и Неймара, хотя во время самоизоляции больше всего они наблюдали за Артемом Дзюбой. Хоккейные болельщики, помимо Овечкина, с нетерпением ждут возвращения на лед Евгения Малкина, Илья Ковальчука, Павла Дацюка и Артемия Панарина, любители единоборств ждут также Александра Поветкина и Александра Емельяненко, а в автоспорт вместе с Данилом Квятом ждут Льюиса Хэмилтона и Кими Райкконена.

Из футболистов пользователи также ждут Лионеля Месси и Неймара, хотя во время самоизоляции больше всего они наблюдали за Артемом Дзюбой. Хоккейные болельщики, помимо Овечкина, с нетерпением ждут возвращения на лед Евгения Малкина, Илья Ковальчука, Павла Дацюка и Артемия Панарина, любители единоборств ждут также Александра Поветкина и Александра Емельяненко, а в автоспорт вместе с Данилом Квятом ждут Льюиса Хэмилтона и Кими Райкконена.

В социальной сети Одноклассники много любителей спорта, для которых регулярно показываются соревнования, собирающие миллионы просмотров в соцсети. Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса ОК совместно с компанией «Телеспорт» провели марафон лучших матчей противостояния «Реала» и «Барселоны», а в партнерстве с UFC Russia показали все бои Хабиба Нурмагомедова. В ближайшем будущем пользователей ОК ожидает возобновление трансляций чемпионатов Испании и Италии по футболу, а также соревнований в других видах спорта.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15