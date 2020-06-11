Чего больше всего ждут российские болельщики

В социальной сети Одноклассники много любителей спорта, для которых регулярно показываются соревнования, собирающие миллионы просмотров в соцсети. Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса ОК совместно с компанией «Телеспорт» провели марафон лучших матчей противостояния «Реала» и «Барселоны», а в партнерстве с UFC Russia показали все бои Хабиба Нурмагомедова. В ближайшем будущем пользователей ОК ожидает возобновление трансляций чемпионатов Испании и Италии по футболу, а также соревнований в других видах спорта.