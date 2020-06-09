Российские ученые в поисках вакцины и лекарства от COVID-19

«Такие препараты не направлены напрямую против конкретного инфекционного агента, а основаны на способности системы врожденного иммунитета противодействовать любым вирусам. Фактически это вакцина для выработки неспецифического иммунитета, когда не знаешь заранее, с чем столкнешься, – объясняет Владимир Нестеренко – сегодня уже известно, что достаточно много людей переносит COVID-19 без клинических симптомов, а это значит, что врожденный иммунитет работает, и его активизация на ранней стадии болезни и для профилактики может сделать контакт с неизвестными вирусами менее опасным».