В Ростове перенесли сроки открытия отеля Hyatt

Отмечается, что новый отель в Ростове будет с торговым центром, офисными помещениями и парковками. Инвестиции в комплекс превысили восемь миллиардов рублей, и это не итоговая сумма.
Как пишет ФедералПресс, строительные работы обошлись на два миллиарда дороже запланированной суммы, вследствие меняющегося курса доллара, но отказываться от реализации проекта бизнесмен не собирался.
В настоящее время известно, что Hyatt в Ростове будет открыт позже запланированной даты из-за пересмотра планов по безопасности. Теперь назначены новые сроки открытия - январь будущего года.