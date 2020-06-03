Город55
ГлавноеВсе новости
В Ростове перенесли сроки открытия отеля Hyatt

В Ростове перенесли сроки открытия отеля Hyatt

3 июня 2020, 18:26
Фото: pxhere.com
Предприниматель Иван Саввиди рассказал об открытии отеля Hyatt в Ростове, здание которого возводят с 2009 года.

Отмечается, что новый отель в Ростове будет с торговым центром, офисными помещениями и парковками. Инвестиции в комплекс превысили восемь миллиардов рублей, и это не итоговая сумма.

Как пишет ФедералПресс, строительные работы обошлись на два миллиарда дороже запланированной суммы, вследствие меняющегося курса доллара, но отказываться от реализации проекта бизнесмен не собирался.

В настоящее время известно, что Hyatt в Ростове будет открыт позже запланированной даты из-за пересмотра планов по безопасности. Теперь назначены новые сроки открытия - январь будущего года.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Омского депутата Петренко объявили в розыск по делу о фейках
Вчера, 11:58
292 ПДК фенола. Загрязнение, дошедшее до Омской области, случилось еще месяц назад
Вчера, 11:20
Омский водолаз погиб в поисках тела сотрудника полиции
Вчера, 14:29
Глава «Авито» Правдивый считает экономическим вандализмом поправки закона «О рекламе»
Вчера, 23:59
Центр Омска перекроют на четыре дня для фестиваля ШТОРМ FEST
Вчера, 13:22
В омском минобразования собираются изменить состав заместителей министра
Вчера, 09:00