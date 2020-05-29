ВКонтакте впервые запускает программу стажировок в удалённом формате

«Многие крупные IT-компании в этом году отменили программы стажировок. Мы решили пойти по другому пути и перенесли стажировки в онлайн, чтобы у всех желающих был шанс получить опыт работы, не теряя времени из-за сложившейся в мире ситуации. Команда ВКонтакте работает удалённо с середины марта, и за эти месяцы нам удалось эффективно отладить все процессы, так что мы полностью готовы работать со стажёрами в дистанционном формате».