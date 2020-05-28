Одноклассники организуют благотворительный онлайн-концерт с Николаем Басковым

Закупка ноутбуков для интернатов с пожилыми людьми организована фондом «Старость в радость» с помощью сервиса Dobro.mail.ru. Первая партия подарков была доставлена в Самарскую, Ростовскую области и Алтайский край. Сейчас в фонд поступают сотни просьб наладить интернет от дедушек и бабушек других регионов, чтобы иметь возможность поддерживать связь с близкими и волонтерами, которые навещали их до самоизоляции. Цель — 452 тыс рублей на организацию видеосвязи в 20 интернатах.