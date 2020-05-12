Сайт Бессмертного полка 9 мая атаковали хакеры

«Подавляющее большинство случаев было связано с тем, что один и тот же человек подавал заявку через разные порталы, заявки дублировались. Иногда анкеты также блокировались, когда у волонтеров возникали вопросы с исторической точки зрения. Также было довольно много пользователей, которые, к сожалению, вместо портретов своих родных героев загружали либо героев мультфильмов, либо, что самое ужасное, портреты нацистских офицеров, идеологов и вождей нацистской Германии. Иногда были очень изощренные способы — когда через „фотошоп“ немецкого офицера „переодевали“ в советскую форму», — рассказала Амельченкова.