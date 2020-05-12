Сайт Бессмертного полка 9 мая атаковали хакеры

Posted 12 мая 2020,, 11:28
Published 12 мая 2020,, 11:28
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В акции «Бессмертный полк онлайн» приняли участие более 3 млн человек со всего мира, сообщила на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России», ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева. Свыше 2 млн анкет уже обработано волонтерами, еще 1 млн пока в работе. Трансляция шествия будет продолжаться две недели, пока в нее не попадут все ветераны, заявленные в проекте.
При этом Цунаева отметила, что платформа шествия выдержала несколько хакерских атак, в том числе 9 мая.
«9 мая с 6 до 9 утра по московскому времени на сайт поступило свыше 90 млн запросов — это около 18 тыс. запросов в секунду. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности, сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга, для пользователей он какое-то время был недоступен. Тем не менее служба безопасности смогла наладить этот процесс, атака не помешала онлайн-шествию», — сказала она.
Известно, что атаки осуществлялись с 646 уникальных IP-адресов. 64% из них зарегистрированы в европейских странах (Германия, Нидерланды, Финляндия, Украина), 27% — в Северной Америке, 3% — в Азии. Также были IP из России.
Председатель Центрального штаба общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова также добавила, что более 300 тыс. поданных анкет было заблокировано.
«Подавляющее большинство случаев было связано с тем, что один и тот же человек подавал заявку через разные порталы, заявки дублировались. Иногда анкеты также блокировались, когда у волонтеров возникали вопросы с исторической точки зрения. Также было довольно много пользователей, которые, к сожалению, вместо портретов своих родных героев загружали либо героев мультфильмов, либо, что самое ужасное, портреты нацистских офицеров, идеологов и вождей нацистской Германии. Иногда были очень изощренные способы — когда через „фотошоп“ немецкого офицера „переодевали“ в советскую форму», — рассказала Амельченкова.
Отметим, что все анкеты проходили предварительную модерацию. В тех случаях, когда у волонтеров возникали сомнения, они переадресовывали заявки для проверки профессиональным историкам.