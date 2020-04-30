Сбербанк запускает реализацию госпрограммы по поддержке системообразующих предприятий

Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 1134-р предусматривает выделение банкам в 2020 году 24 млрд рублей субсидий на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным в рамках этой программы. В результате банки должны выдать системообразующим предприятиям кредиты на общую сумму до 400 млрд рублей по льготной ставке. Спрос на кредиты высокий: уже более 20 компаний из числа наиболее пострадавших отраслей —транспортных, промышленных и энергетических — заявили о своих потребностях в поддержке.