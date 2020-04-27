На кладбищах Омска будет дежурить полиция

Такие изменения связаны с пандемией коронавируса. Ранее стало известно, что поездки на кладбища запрещены, а автобусные маршруты отменены. Контролем будут заниматься около 350 сотрудников УМВД по городу Омску, а также сотрудники бюджетного учреждения «Комбинат специальных услуг».