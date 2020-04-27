На кладбищах Омска будет дежурить полиция

Posted 27 апреля 2020,, 13:52
Published 27 апреля 2020,, 13:52
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Такие изменения связаны с пандемией коронавируса. Ранее стало известно, что поездки на кладбища запрещены, а автобусные маршруты отменены. Контролем будут заниматься около 350 сотрудников УМВД по городу Омску, а также сотрудники бюджетного учреждения «Комбинат специальных услуг».
По словам директора «Комбината специальных услуг» Ларисы Никитенко, на кладбище невозможно обеспечить безопасную дистанцию 1.5 метра. Ограничительные мероприятия должны уберечь от коронавирусной инфекции пенсионеров, которые в основном еду к местам захоронений.
Омичам предлагают навести порядок на могилах после стабилизации эпидемиологической обстановки.