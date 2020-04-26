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Posted 26 апреля 2020,, 03:20

Published 26 апреля 2020,, 03:20

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Из-за коронавируса в Омске хотят перенести Международный марафон

26 апреля 2020, 03:20
Сибирский международный марафон (SIM) планируют перенести из-за коронавируса. Об этом в эфире программы «Вести Омск» на телеканале «Россия 1» рассказал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта региона Дмитрий Крикорьянц.

Министр отметил, что из-за коронавируса будут внесены изменения в план проведения сразу нескольких спортивных праздников. В частности, «Королеву спорта — 2020», которую должны были провести этим летом в Лузино, планируют перенести на сентябрь.

Сибирский международный марафон также могут передвинуть. Крикорьянц пояснил, что все зависит от развития ситуации и возможного продления режима самоизоляции.

Напомним, в Омской области с 24 по 29 апреля должны были проходить Дельфийские игры, однако из-за коронавируса их перенесли на ноябрь. Также из-за пандемии в регионе отменили все спортивные соревнования.

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