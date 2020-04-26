Из-за коронавируса в Омске хотят перенести Международный марафон

Posted 26 апреля 2020,, 03:20
Published 26 апреля 2020,, 03:20
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Министр отметил, что из-за коронавируса будут внесены изменения в план проведения сразу нескольких спортивных праздников. В частности, «Королеву спорта — 2020», которую должны были провести этим летом в Лузино, планируют перенести на сентябрь.
Сибирский международный марафон также могут передвинуть. Крикорьянц пояснил, что все зависит от развития ситуации и возможного продления режима самоизоляции.
Напомним, в Омской области с 24 по 29 апреля должны были проходить Дельфийские игры, однако из-за коронавируса их перенесли на ноябрь. Также из-за пандемии в регионе отменили все спортивные соревнования.