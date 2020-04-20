Три самоучителя для эффективного изучения английского

Posted 20 апреля 2020,, 15:45
Published 20 апреля 2020,, 15:45
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Чтобы обучение было максимально простым и продуктивным, желательно учиться по самоучителю хотя бы пару раз в день. Здесь потребуется время и усилия с вашей стороны.
Рассмотрим три самых популярных самоучителя:
Автор - Эй Джей Хоуг, в прошлом обычный учитель. Он думал над тем как улучшить качество изучения.
Через определенное время он пришел к выводу что можно создать свой собственный курс, который впоследствии еще не раз доказал свою эффективность.
Суть данной программы в многократном повторении обучающего материала.
Курс направлен на людей, которые уже знают грамматические основы.
Аудио-уроки поделены на две части.
Первая часть представляет собой небольшие истории, которые предоставлены в формате pdf и их можно скачать на любой информационный носитель. Программа направлена на повторное прослушивание до полного понимания текста
Вторая часть состоит из того, что сам автор объясняет основную суть рассказов и задает несложные вопросы и, спустя некоторое время, тут же отвечает на них.
Ваша задача, как ученика – понять, что спрашивает автор и что он отвечает, чтобы в дальнейшем суметь дать ответ самостоятельно.
Эта программа помогает комплексно и результативно изучить английский язык.
Автором программы является Оксана Долинка, русскоязычный преподаватель, имеющая сертификат в Кембридже. Преподавая в разных странах больше 10 лет, она создала курс для начинающих, который позволяет эффективно овладеть английским, а также повысить свои навыки в разговорном.
Курс включает в себя как видео, так и аудио-уроки, которые можно слушать в любом месте и в любое время. Уроки короткие, но даже самые трудные правила объяснены легко.
Длительность всего обучения составляет один месяц, за который Вы сможете научиться говорить по-английски и понимать иностранную речь на слух.
В программе всего 52 урока, 8 видео-словарей, 3 видеоурока по фильмам и 90 обучающих аудиоуроков.
3. English Grammar in Use
Учебные материалы для самостоятельного изучения английского языка на среднем и продвинутом уровне. То есть он предназначен для людей с базовыми знаниями языка.
Автор учебника Реймонд Мерфи дает совет, что не стоит читать все подряд, а делать это нужно выборочно. Для того, чтобы начать обучение Вам необходимо открыть оглавление, и найти те темы, которые вам не понятны, и начать обучение.
Существует 2 книги одна из них — это теория, а вторая практика. Поэтому после каждой главы слева на развороте находится правило или задание.
В учебнике есть ответы на все задания. После того, как Вы все выполнили и убедились, что ошибок нет, вы можете переходить к следящей теме. А если все-таки что-то осталось непонятно, то прочтите правила еще раз и выполните упражнения повторно.
Таким образом, правильно выбранный самоучитель поможет Вам выучить английский язык, если Вы решили изучить его без посторонней помощи. Подобные обучающие курсы позволят сэкономить время, поскольку все программы уже составлены.
Кроме того, самоучитель обойдется дешевле, чем индивидуальные занятия с преподавателями или посещение платных обучающих курсов.
Главное – не забывайте про регулярность, ведь это залог успеха в успешном освоении английского языка.
Желаем вам легкого и эффективного обучения!
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