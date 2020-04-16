ВОЗ открыла ВКонтакте первое официальное сообщество в России

ВКонтакте с первых дней распространения коронавирусной инфекции предоставляет аудитории экспертную информацию от ВОЗ о COVID-19. Так, вскоре после первого зафиксированного заболевшего в пределах страны, VK предложила пользователям прочитать подготовленную вместе с представительством ВОЗ в России статью о том, что такое коронавирус, как он передаётся, как себя защитить и что из известного — лишь миф. Эта же информация используется в мини-приложении COVID-19, где собраны все главные сведения о пандемии.