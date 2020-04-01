Ежедневная аудитория мини-приложений ВКонтакте выросла на 260% в период самоизоляции

Изменились и категории мини-приложений, куда пользователи заходят чаще всего. Прежде на первом месте были «Развлечения», затем — «Шоппинг» и «Образ жизни». Теперь же список возглавила категория «Образ жизни» — в неё, например, входит мини-приложение COVID-19, куда каждый день заходят больше миллиона пользователей. Следом идут категории «Бизнес» с полезными для предпринимателей сервисами и «Развлечения», где собраны мини-приложения для разнообразного досуга.