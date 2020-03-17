Ливинский: «Россети» дадут старт третьей Всероссийской Олимпиаде школьников

Posted 17 марта 2020,, 17:32
Published 17 марта 2020,, 17:32
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В нынешнем году отборочные этапы будут проходить дистанционно в период с 21 по 22 марта в 73 городах России. Перед участием в олимпиаде претендентам необходимо пройти регистрацию на сайте olimpiadarossetti.ru.
В ходе решения задач по физике, математике и информатике набравшие больше всех баллов школьники попадут во второй тур. На этом этапе подросткам придется показать свои творческие способности и умение использовать полученные навыки прямо в сфере электроэнергетики. Второй тур олимпиады пройдет заочно, пишут «Новые известия».
По словам генерального директора «Россетей» Павла Ливинского, в наше время для непрерывного совершенствования и повышения качества следует заранее думать о подготовке новых кадров, которые придут на замену старым специалистам. Всероссийская олимпиада для школьников из года в год привлекает все больше участников. В этом конкурсе проигравших нет. Каждый участник состязаний нарабатывает отличный опыт, который пригодится ему при построении карьеры.
«Приглашаю всех ничего не бояться и участвовать в олимпиаде «Россетей», - подчеркнул Ливинский.
Победители и призеры олимпиады смогут принять участие в энергетической проектной смене «Россетей». Событие проходит в детском центре «Орленок». Еще у победивших и занявших призовые места школьников появится приоритетное право на обучение по профильным специальностям в вузах - партнерах «Россетей».
Оценивать успехи подростков будут энергетики и учителя ведущих вузов Российской Федерации, резюмировал Ливинский.