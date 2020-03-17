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Posted 17 марта 2020,, 17:32

Published 17 марта 2020,, 17:32

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Ливинский: «Россети» дадут старт третьей Всероссийской Олимпиаде школьников

17 марта 2020, 17:32
Корпорация «Россети» третий год подряд выступает организатором Всероссийской олимпиады школьников. В текущем году прием заявок на участие завершается в пятницу, 20 марта. Проект «Россетей» находит одаренных подростков, склонных к инновационному мышлению.

В нынешнем году отборочные этапы будут проходить дистанционно в период с 21 по 22 марта в 73 городах России. Перед участием в олимпиаде претендентам необходимо пройти регистрацию на сайте olimpiadarossetti.ru.

В ходе решения задач по физике, математике и информатике набравшие больше всех баллов школьники попадут во второй тур. На этом этапе подросткам придется показать свои творческие способности и умение использовать полученные навыки прямо в сфере электроэнергетики. Второй тур олимпиады пройдет заочно, пишут «Новые известия».

По словам генерального директора «Россетей» Павла Ливинского, в наше время для непрерывного совершенствования и повышения качества следует заранее думать о подготовке новых кадров, которые придут на замену старым специалистам. Всероссийская олимпиада для школьников из года в год привлекает все больше участников. В этом конкурсе проигравших нет. Каждый участник состязаний нарабатывает отличный опыт, который пригодится ему при построении карьеры.

«Приглашаю всех ничего не бояться и участвовать в олимпиаде «Россетей», - подчеркнул Ливинский.

Победители и призеры олимпиады смогут принять участие в энергетической проектной смене «Россетей». Событие проходит в детском центре «Орленок». Еще у победивших и занявших призовые места школьников появится приоритетное право на обучение по профильным специальностям в вузах - партнерах «Россетей».

Оценивать успехи подростков будут энергетики и учителя ведущих вузов Российской Федерации, резюмировал Ливинский.

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