Ливинский: «Россети» дадут старт третьей Всероссийской Олимпиаде школьников

По словам генерального директора «Россетей» Павла Ливинского, в наше время для непрерывного совершенствования и повышения качества следует заранее думать о подготовке новых кадров, которые придут на замену старым специалистам. Всероссийская олимпиада для школьников из года в год привлекает все больше участников. В этом конкурсе проигравших нет. Каждый участник состязаний нарабатывает отличный опыт, который пригодится ему при построении карьеры.