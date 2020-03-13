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Posted 13 марта 2020,, 10:39

Published 13 марта 2020,, 10:39

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Депутат, избивший пенсионера на заправке, занимался рукопашным боем

13 марта 2020, 10:39
Депутатом Тюкалинского района, который избил пенсионера на заправке, оказался представитель Совета депутатов Тюкалинского района по округу №1 64-летний Александр Тришин.

В 90-годы Тришин получил судимость по ст.167 ч.2, ,222 ч.1 — умышленное уничтожение или повреждение имущества. По данным следствия, мужчину подозревали в ряде поджогов имущества. В итоге депутат приговорили к 5 годам колонии, он вышел на свободу по УДО, говорится на сайте КПРФ.

Ранее увлекался рукопашным боем и преподавал армейский рукопашный бой в ДЮЦ города Тюкалинск.

Ранее Город55 со ссылкой на публикацию члена Омского городского совета Дмитрия Петренко сообщал о том, что тюкалинский депутат сначала отчитывал, а затем избил пожилого мужчину, работающего уборщиком на заправке.

В СКР подтвердили информацию, добавив, что по факту случившегося проводится проверка. Пенсионер сейчас находится в больнице.

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