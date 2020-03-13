Депутат, избивший пенсионера на заправке, занимался рукопашным боем

Posted 13 марта 2020,, 10:39
Published 13 марта 2020,, 10:39
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В 90-годы Тришин получил судимость по ст.167 ч.2, ,222 ч.1 — умышленное уничтожение или повреждение имущества. По данным следствия, мужчину подозревали в ряде поджогов имущества. В итоге депутат приговорили к 5 годам колонии, он вышел на свободу по УДО, говорится на сайте КПРФ.
Ранее Город55 со ссылкой на публикацию члена Омского городского совета Дмитрия Петренко сообщал о том, что тюкалинский депутат сначала отчитывал, а затем избил пожилого мужчину, работающего уборщиком на заправке.
В СКР подтвердили информацию, добавив, что по факту случившегося проводится проверка. Пенсионер сейчас находится в больнице.