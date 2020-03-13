Депутат, избивший пенсионера на заправке, занимался рукопашным боем

В 90-годы Тришин получил судимость по ст.167 ч.2, ,222 ч.1 — умышленное уничтожение или повреждение имущества. По данным следствия, мужчину подозревали в ряде поджогов имущества. В итоге депутат приговорили к 5 годам колонии, он вышел на свободу по УДО, говорится на сайте КПРФ.