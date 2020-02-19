В Омске органы опеки не передали в полицию информацию об изнасиловании школьницы

Posted 19 февраля 2020,, 07:27
Published 19 февраля 2020,, 07:27
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Поводом для организации проверки стала скандальная история, произошедшая в семье Юмашевых, где отчим ставил пасынка коленями на гречку, чтобы наказать ребенка за малейшие проступки. Инспекция из аппарата омбудсмена выявила различные нарушения в работе школ и социальных служб.
Вопросы возникли в профилактике предотвращения суицидов среди детей. Ряд учебных заведений не проводили «системную профилактическую работу по данной тематике, несмотря на 18 завершенных суицидов». Также в отчете говорится, что ежегодно в Омской области фиксируется 60 попыток самоубийства среди детей.
Оказалось, что противоречат друг другу акты проверок жилищных условий семьи. Индивидуальная профилактическая работа с детьми, находящимися в группе риска, тоже проводится формально, говорится в заключении. Часто протоколы совета по профилактике оформляются «под копирку», изменяются в тексте лишь даты и номера.
Социальные службы не решат вопрос по выводу семьи из социально опасного положения. Зарегистрированы случаи повторного помещения детей в СРЦН. Во многих школах отсутствуют педагоги-психологи, специалисты не идут работать из-за низкой заработной платы.
В отчете говорится и о серьезном преступлении.
«В одном из образовательных учреждений обнаружены сведения о возможном изнасиловании несовершеннолетней, предположительно совершенном осенью 2019 года» - говорится в сообщении.
Психолог тогда лишь провела беседы с детьми, которые опровергли данные факты, но информацию не передали в полицию.
«Заявление в полицию подано только после выявления данного нарушения представителями детского омбудсмена» - указано в документе.
Кузнецова отметила, что вопросы по устранению всех нарушений, обнаруженных в омских школах, остаются у нее на контроле.