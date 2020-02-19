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Posted 19 февраля 2020,, 07:27

Published 19 февраля 2020,, 07:27

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске органы опеки не передали в полицию информацию об изнасиловании школьницы

19 февраля 2020, 07:27
Пресс-служба федерального детского омбудсмена Анна Кузнецовой представили итоги о результатах проверки защиты прав и интересов детей в образовательных учреждениях Омской области.

Поводом для организации проверки стала скандальная история, произошедшая в семье Юмашевых, где отчим ставил пасынка коленями на гречку, чтобы наказать ребенка за малейшие проступки. Инспекция из аппарата омбудсмена выявила различные нарушения в работе школ и социальных служб.

Вопросы возникли в профилактике предотвращения суицидов среди детей. Ряд учебных заведений не проводили «системную профилактическую работу по данной тематике, несмотря на 18 завершенных суицидов». Также в отчете говорится, что ежегодно в Омской области фиксируется 60 попыток самоубийства среди детей.

Оказалось, что противоречат друг другу акты проверок жилищных условий семьи. Индивидуальная профилактическая работа с детьми, находящимися в группе риска, тоже проводится формально, говорится в заключении. Часто протоколы совета по профилактике оформляются «под копирку», изменяются в тексте лишь даты и номера.

Социальные службы не решат вопрос по выводу семьи из социально опасного положения. Зарегистрированы случаи повторного помещения детей в СРЦН. Во многих школах отсутствуют педагоги-психологи, специалисты не идут работать из-за низкой заработной платы.

В отчете говорится и о серьезном преступлении.

«В одном из образовательных учреждений обнаружены сведения о возможном изнасиловании несовершеннолетней, предположительно совершенном осенью 2019 года» - говорится в сообщении.

Психолог тогда лишь провела беседы с детьми, которые опровергли данные факты, но информацию не передали в полицию.

«Заявление в полицию подано только после выявления данного нарушения представителями детского омбудсмена» - указано в документе.

Кузнецова отметила, что вопросы по устранению всех нарушений, обнаруженных в омских школах, остаются у нее на контроле.

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