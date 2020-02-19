В Омске органы опеки не передали в полицию информацию об изнасиловании школьницы

Оказалось, что противоречат друг другу акты проверок жилищных условий семьи. Индивидуальная профилактическая работа с детьми, находящимися в группе риска, тоже проводится формально, говорится в заключении. Часто протоколы совета по профилактике оформляются «под копирку», изменяются в тексте лишь даты и номера.