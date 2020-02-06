В Омске суд на месяц отложил рассмотрение дела об обрушении казармы в Светлом

Posted 6 февраля 2020,, 12:54
Published 6 февраля 2020,, 12:54
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Заседание проходило в закрытом для прессы режиме, но, как поясняет СМИ, суд принял доводы военных прокуроров и продлил сроки содержания под стражей двоих обвиняемых: руководителя проекта «РемЭксСтроя» Дмитрия Боязова и экс- заместителя командира 242 учебного центра ВДВ начальника тыла полковника Владислава Пархоменко.
Сторона защиты ходатайствовала о переносе рассмотрения дела по существу, так как им занялись новые адвокаты, и им не хватило времени, чтобы в полной мере ознакомиться с материалами дела. В итоге в деле объявлен перерыв, рассмотрение назначили на 10 марта.
В списке обвиняемых указаны 11 человек, в том числе бивший замначальника по производству ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» Алексей Дубинин, экс-руководитель «Строительно-монтажного управления № 916» филиала ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» Игорь Титарев, несколько инженеров, представители заказчиков ремонта и исполнителей, а также на тот момент командир войсковой части 64712, полковник Олег Пономарев и бывший зам по тылу — начальник тыла военной части, полковник Владислав Пархоменко. Всем им вменяют мошенничество, а также превышение должностных полномочий и нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.
Обрушение казармы 242-го учебного центра ВДВ в омском поселке Светлый произошло в 2015 году. За два года до этого в нее заселили новобранцев, так и не завершив ремонт. Общая стоимость всего ремонта превысила 195.9 млн рублей. Последний субподрядный договор на выполнение работ заключен в мае 2015 года, а 12 июля того же года произошло частичное обрушение здания, в результате которого погибли 24 военнослужащих, еще 21 человек получил травмы различной степени тяжести.