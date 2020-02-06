В Омске суд на месяц отложил рассмотрение дела об обрушении казармы в Светлом

Обрушение казармы 242-го учебного центра ВДВ в омском поселке Светлый произошло в 2015 году. За два года до этого в нее заселили новобранцев, так и не завершив ремонт. Общая стоимость всего ремонта превысила 195.9 млн рублей. Последний субподрядный договор на выполнение работ заключен в мае 2015 года, а 12 июля того же года произошло частичное обрушение здания, в результате которого погибли 24 военнослужащих, еще 21 человек получил травмы различной степени тяжести.