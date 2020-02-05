Правовая коллизия: в Омской области половина депутатов Заксобрания работают незаконно

Posted 5 февраля 2020,, 10:43
Published 5 февраля 2020,, 10:43
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Так, принятый закон вносит изменения в другой Федеральный закон, № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Согласно ему, депутаты Законодательного собрания субъекта РФ (в том числе Омской области) не вправе участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией.
В законе прописаны случаи исключений из этого правила: если депутат на безвозмездной основе управляет политической партией, профсоюзом, гаражным кооперативом и ТСЖ, ему разрешается совмещать две должности. Также депутату разрешается возглавлять или быть в совете директоров предприятия, если одним из его акционеров является субъект РФ (Омская область).
Оказалось, что в Заксобрании Омской области незаконно, из-за наступивших в конце декабря 2019 года изменений, работает 19 из 40 депутатов. Среди них есть представители всех оппозиционных партий (Нурлан Картабаев из «Справедливой России», Виктор Стручаев из ЛДПР, Константин Ткачев и Виталий Кудринский из КПРФ). Всего «незаконных» списочников в региональном парламенте семеро.
Еще 12 депутатов, попавших в конфликт с федеральным законодательством, являются одномандатниками. Самовыдвиженец из них всего один — гендиректор строительной фирмы «АСК» Валерий Кокорин. Остальные 11 человек — кандидаты от «Единой России». В их число вошли Андрей Кипервар, Вячеслав Васильев, Игорь Веретено, Дмитрий Шишкин, Игорь Попов, Игорь Зуга и другие.
Как пояснил Городу55 гендиректор ЗАО «Вентсервис» Вячеслав Васильев, в ближайшее время закон будет изменен, так как в изначальной редакции оказался мертворожденной инициативой.
«Его уже, можно сказать, изменили. Сама по себе идея была нежизнеспособна с самого начала. Ну вот чем депутат-предприниматель хуже кого-то другого? Да и последствия были не проработаны — это же какая должна была нагрузка упасть на региональный бюджет. Получается, если депутат не должен руководить каким-либо юрлицом, то он должен в ЗС работать на постоянной основе, получать за это деньги там. Такие траты нашему бюджету точно ни к чему», — пояснил Васильев.
Так, 31 января в Госдуму поступил проект изменений в статью 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» за авторством Василия Пискарева и Андрея Исаева. Согласно проекту, в закон требуется дописать формулировку «осуществляющие свои полномочия на постоянной основе». Это значит, что запрет на работу в коммерческих структурах должен распространяться не на всех депутатов, а только на тех, что получают зарплату в Законодательном собрании (таких в ЗС Омской области двое — спикер Владимир Варнавский и его заместитель Александр Артемов).
Для рассмотрения проект направлен в комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции. Он будет рассмотрен 4 марта 2020 года, после чего за него будут голосовать на пленарном заседании нижней палаты парламента. До тех пор, пока он не будет одобрен в окончательном чтении, 19 омских депутатов ЗС останутся работать «вне закона».