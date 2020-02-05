Правовая коллизия: в Омской области половина депутатов Заксобрания работают незаконно

«Его уже, можно сказать, изменили. Сама по себе идея была нежизнеспособна с самого начала. Ну вот чем депутат-предприниматель хуже кого-то другого? Да и последствия были не проработаны — это же какая должна была нагрузка упасть на региональный бюджет. Получается, если депутат не должен руководить каким-либо юрлицом, то он должен в ЗС работать на постоянной основе, получать за это деньги там. Такие траты нашему бюджету точно ни к чему», — пояснил Васильев.