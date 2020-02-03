Бурков поручил Минздраву Омской области следить за ценами на маски в аптеках

Posted 3 февраля 2020,, 13:15
Published 3 февраля 2020,, 13:15
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Разговор о медикаментах велся на аппаратном совещании в облправительстве. Министр здравоохранения Дмитрий Вьюшков сообщил, что, несмотря на высокую заболеваемость, в больницах региона нет ажиотажа и переполненных палат, медучреждения работают в штатном режиме. Он добавил, что никаких признаков заболевания коронавирусом нет, как и опасений по поводу возможного их подтверждения.
Глава региона Александр Бурков потребовал, чтобы омичей своевременно и в полной мере информировали об уровне заболеваемости и не вводили в заблуждение распространением слухов. Также он поручил региональному минздраву контролировать цены на лекарства и маски и их наличие в магазинах. Губернатор недоволен тем, что некоторые аптеки необоснованно поднимают цены на медикаменты первой необходимости.
«Что у нас происходит со стоимостью медицинских масок в аптечных точках? Люди жалуются, что цены выросли якобы в связи с коронавирусом в Китае. По крайней мере, мы видим недовольство этим в социальных сетях», — поинтересовался Бурков у Вьюшкова.
Министр пояснил, что цены понимают коммерческие компании, но в целом цены сохраняются на прежнем уровне. Губернатор добавил, что коронавируса в регионе нет, и дефицита масок в аптеках быть не должно. Если же аптеки будут завышать их стоимость, к выяснению причин этого должна подключаться антимонопольная служба.
Отметим, что в Забайкалье, где был официально подтвержден случай заболевания коронавирусом, в местных аптеках резко поднялись цены на медицинские маски — с 1.20 рубля до 10 рублей за штуку. За день до этого краевые власти заявили, что не допустят наценок в аптеках. При этом даже несмотря на повышение цен, местные жители скупили трехгодичных запас масок. Аналогичная ситуация наблюдается и в Москве, где стоимость маски в некоторых аптеках выросла в 4 раза.