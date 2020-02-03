Бурков поручил Минздраву Омской области следить за ценами на маски в аптеках

Отметим, что в Забайкалье, где был официально подтвержден случай заболевания коронавирусом, в местных аптеках резко поднялись цены на медицинские маски — с 1.20 рубля до 10 рублей за штуку. За день до этого краевые власти заявили, что не допустят наценок в аптеках. При этом даже несмотря на повышение цен, местные жители скупили трехгодичных запас масок. Аналогичная ситуация наблюдается и в Москве, где стоимость маски в некоторых аптеках выросла в 4 раза.