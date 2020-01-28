Пенсия Полежаева. Почему экс-губернатор получает так много?

Три года назад в Омской области ужесточили механизм назначения пенсии за выслугу лет тем, кто работал на государственных должностях. Уменьшили сам размер пенсии, увеличили срок необходимого стажа и ввели дополнительное ограничение — на хорошую «чиновничью» пенсию может рассчитывать только тот, кто ушел на заслуженный отдых прямо с должности.