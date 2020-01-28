Пенсия Полежаева. Почему экс-губернатор получает так много?

Posted 28 января 2020,, 07:26
Published 28 января 2020,, 07:26
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В омском сегменте Telegram и местных пабликах 25 января была опубликована информация о том, что первому губернатору региона Леониду Полежаеву назначили доплату к пенсии в 224 тыс рублей. Снимок распоряжения министерства труда и социального развития Омской области № 27-р от 23 января 2020 года прилагался. Как удалось выяснить Городу55, документ является подлинным.
Как пояснили Городу55 в Минтруде, распоряжением № 27-р от 23 января 2020 года «было подтверждено сохранение ранее возникшего права лица, замещавшего должность губернатора Омской области, на пенсию за выслугу лет (назначенную в 2012 году в связи с прекращением полномочий)».
История полежаевской пенсии началась 16 лет назад. Подготовку к уходу на заслуженный отдых бывший губернатор начал еще в 2004 году, когда был принят закон Омской области № 601-ОЗ «Кодекс о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области». Документ устанавливал дополнительные социальные гарантии лицам, замещавшим должность губернатора.
В 2011 году, незадолго до ухода Полежаева на заслуженный отдых, первый заместитель губернатора Андрей Бесштанько подписал указ, определяющий порядок предоставления и перерасчета пенсии для тех, кто работал в качестве главы региона и спикера Законодательного собрания. Выплаты назначаются распоряжением уполномоченного органа власти, в данном случае — министерством труда и социального развития.
В 2016 году прокуратура пыталась добиться в суде отмены статей регионального кодекса о государственных должностях, по которым Леонид Полежаев получал свою большую пенсию. Однако группа инициативных граждан в защите интересов первого губернатора дошла до Верховного суда, выпустившего в декабре того же года определение № 50-АПГ16-29. В нем говорится, что работа главой региона предполагала ряд ограничений, поэтому данная категория государственных должностей нуждается в дополнительной социальной защите.
Источники Города55 отметили, что на период отмены губернаторской пенсии четыре года назад Леонид Полежаев писал отказ, чтобы получать пенсию как бывший член Совета Федерации. Затем, после выхода определения Верховного суда, он вернулся к региональным выплатам.
Три года назад в Омской области ужесточили механизм назначения пенсии за выслугу лет тем, кто работал на государственных должностях. Уменьшили сам размер пенсии, увеличили срок необходимого стажа и ввели дополнительное ограничение — на хорошую «чиновничью» пенсию может рассчитывать только тот, кто ушел на заслуженный отдых прямо с должности.
Так что ни один из губернаторов Омской области после Леонида Полежаева, судя по нормативно-правовой базе, опубликованной на сайте регионального министерства труда и социального развития, не сможет рассчитывать на такой размер пенсии.
Отказаться от своей заработанной пенсии теперь может только сам Леонид Полежаев.