В аэропорту Омска под особый контроль попали пассажиры не только из Китая

Posted 25 января 2020,, 06:20
Published 25 января 2020,, 06:20
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Меры безопасности в аэропорту усиливают. У прибывших в город из опасных регионов пассажиров проверяют тепловизором температуру тела.
Сейчас город Ухань, в котором зафиксированы первые вспышки болезни, закрыт на карантин. Ухань не относится к туристическим населенным пунктам Китая, поэтому омичи не спешат сдавать туры на тропический остров Хайнань. Однако спрос на новые путевки в страны Азии среди сибириков заметно упал.
Добавим, что во многих СМИ появилась информация о том, что рейсы из Омска в Китай закрыты. По официальным данным Роспотребнадзора, полеты в Поднебесную никто не отменяет, по крайней мере пока.
«Туристам нужно учитывать данную ситуацию в стране и при появлении каких-то отклонений в своем здоровье просто обращаться в медицинские пункты оказания помощи. Пока это все. Отмен программ полетов, ничего такого нет», - прокомментировал руководитель омского офиса туристического оператора Константин Верясов.
Горожан предупреждают, что опасный вирус проявляется не сразу, первые симптомы возникают спустя две недели после заражения, это кашель, насморк и высокая температура. При обнаружении симптомов омичей просят немедленно обращаться в больницу, особенно если высокая температура тяжело сбивается и держится более трех дней.
В регионе сейчас не зарегистрировано ни одного случая заражения опасным вирусом, как и в России в целом.