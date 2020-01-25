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Posted 25 января 2020,, 06:20

Published 25 января 2020,, 06:20

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В аэропорту Омска под особый контроль попали пассажиры не только из Китая

25 января 2020, 06:20
В омском аэропорту особое внимание уделяется вновь прибывшим пассажирам не только из Китая, но и стран Тайланда, Въетнама и Казахстана, сообщает 12 канал.

Меры безопасности в аэропорту усиливают. У прибывших в город из опасных регионов пассажиров проверяют тепловизором температуру тела.

Сейчас город Ухань, в котором зафиксированы первые вспышки болезни, закрыт на карантин. Ухань не относится к туристическим населенным пунктам Китая, поэтому омичи не спешат сдавать туры на тропический остров Хайнань. Однако спрос на новые путевки в страны Азии среди сибириков заметно упал.

Добавим, что во многих СМИ появилась информация о том, что рейсы из Омска в Китай закрыты. По официальным данным Роспотребнадзора, полеты в Поднебесную никто не отменяет, по крайней мере пока.

«Туристам нужно учитывать данную ситуацию в стране и при появлении каких-то отклонений в своем здоровье просто обращаться в медицинские пункты оказания помощи. Пока это все. Отмен программ полетов, ничего такого нет», - прокомментировал руководитель омского офиса туристического оператора Константин Верясов.

Горожан предупреждают, что опасный вирус проявляется не сразу, первые симптомы возникают спустя две недели после заражения, это кашель, насморк и высокая температура. При обнаружении симптомов омичей просят немедленно обращаться в больницу, особенно если высокая температура тяжело сбивается и держится более трех дней.

В регионе сейчас не зарегистрировано ни одного случая заражения опасным вирусом, как и в России в целом.

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