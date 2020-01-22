Чайка и «Волга». Что значит уход Виктора Гриня из генпрокуратуры РФ для Омска?

Posted 22 января 2020,, 08:45
Published 22 января 2020,, 08:45
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Информация о скорой отставке государственного советника юстиции первого класса Виктора Гриня появилась вскоре после ухода с поста генерального прокурора страны Юрия Чайки. Президент России Владимир Путин предложил Чайке стать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе. Его место в генпрокуратуре займет заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов, чья кандидатура уже внесена на рассмотрение Совета Федерации.
Именно Краснову предстоит подписывать рапорт Гриня об отставке. Еще в 2011 году газета «Ведомости» называла заместителя генпрокурора членом ближнего окружения Юрия Чайки и его правой рукой. В зону ответственности уроженца Омской области входили функции следствия и курирование расследования особо важных дел.
В Генеральную прокуратуру Виктор Гринь пришел в 2006 году с поста прокурора Красноярского края. До этого он успел поработать прокурором Читинской области. В родном регионе по службе продвинулся до первого заместителя прокурора области.
Гриню до сих пор припоминают неосторожную фразу о том, что прокуратура является «надежным звеном в команде губернатора». Произнесена она была в период рассвета культа личности первого главы региона Леонида Полежаева, когда у того случилось противостояние с мэром Омска Валерием Рощупкиным. В период первой информационной войны многим приходилось выбирать сторону города или области.
У прокурора Виктора Гриня случилось и собственное противостояние с журналистом промэрского телеканала «СТВ-3» Михаилом Акинченко. Он рассказал, что в 1996 году Гринь приобрел по заниженной стоимости автомобиль «Волга». Транспортное средство было получено омским заводом технического углерода по взаимозачету от АО «Балаковорезинотехника».
«По сюжету получалось, что купил Гринь автомобиль по явно заниженной цене и, самое щекотливое, — деньги от прокурора, согласно документам, которыми располагал журналист, в заводскую кассу не поступили», — сообщала в 2001 году газета «Ореол».
В отношении заместителя прокурора Омской области провели служебную проверку, которая фактов нарушений при покупке «Волги» не выявила. Зато было возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Акинченко по факту клеветы на работника прокуратуры. Расследование шло тяжело — дело то прекращали, то возбуждали вновь. Все закончилось тем, что, по неофициальной информации, материалы сгорели во время пожара в кемеровской прокуратуре, куда расследование перевели для большей объективности. Конфликт прокурора и журналиста считался полностью исчерпанным, когда оба покинули Омск.
В суде Виктор Гринь смог доказать, что приобрел автомобиль по рыночной цене. На специальной пресс-конференции прокурор заявил, что на него, в частности, оказывали давление вице-мэры Омска Владимир Волков и Юрий Федотов. Заместители главы города вынужденно ушли в отставку.
В проекте Кланы 2.0 Город55 указывал заместителя генпрокурора Виктора Гриня и первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана в числе контактов в Москве «генеральской» группы во главе с бывшим начальником УМВД России по Омской области Виктором Камерцелем.
Депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко в интервью после ареста своего бизнес-партнера Сергея Калинина называл двух заместителей Юрия Чайки главным ресурсом омского «генеральского» клана, указывая на родственные связи одного из них с бывшим мэром Омска Виктором Шрейдером: «Основной ресурс Камерцеля — сразу два замгенпрокурора страны. Один — его бывший сослуживец по Павлодару, а второй — родственник основного бизнес-партнера Камерцеля, экс-мэра Омска Виктора Шрейдера. Это основной ресурс, которым они размахивают, пугают, угрожают и реально пользуются. А в Омске это зять Шрейдера, первый зампрокурора области товарищ Лоренц, который является приводным ремнем, четко и безусловно выполняет указания Камерцеля».
Пока нет информации об отставке первого заместителя генерального прокурора России Александра Буксмана, служившего вместе с Виктором Камерцелем в Казахстане. Так что не весь свой ресурс в Москве утратила омская элитная группа.
В 2019 году еще один предполагаемый родственник Виктора Шрейдера Александр Лоренц покинул пост первого заместителя прокурора Омской области, став главой прокуратуры Ставропольского края. Вскоре ушел в отставку и прокурор Омской области Анастас Спиридонов, ставший директором Санкт-Петербургского юридического института. Нового областного прокурора будет назначать уже назначенный Советом Федерации 22 января генпрокурор РФ Игорь Краснов.
Утрачивающая позиции в экономическом и политическом пространстве Омской области «генеральская» группа лишилась теперь и силовой поддержки. Сначала на уровне региона (отъезд Александра Лоренца), а теперь и на уровне федерации (грядущая отставка Виктора Гриня). Не исключено, что в ближайшее время омский клан переориентирует свои бизнес-интересы на Северный Кавказ.