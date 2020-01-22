Чайка и «Волга». Что значит уход Виктора Гриня из генпрокуратуры РФ для Омска?

Депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко в интервью после ареста своего бизнес-партнера Сергея Калинина называл двух заместителей Юрия Чайки главным ресурсом омского «генеральского» клана, указывая на родственные связи одного из них с бывшим мэром Омска Виктором Шрейдером: «Основной ресурс Камерцеля — сразу два замгенпрокурора страны. Один — его бывший сослуживец по Павлодару, а второй — родственник основного бизнес-партнера Камерцеля, экс-мэра Омска Виктора Шрейдера. Это основной ресурс, которым они размахивают, пугают, угрожают и реально пользуются. А в Омске это зять Шрейдера, первый зампрокурора области товарищ Лоренц, который является приводным ремнем, четко и безусловно выполняет указания Камерцеля».