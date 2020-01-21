Казимиров не смог оспорить благоустройство бульвара Победы, проведенное без экспертиз

Posted 21 января 2020,, 06:21
Published 21 января 2020,, 06:21
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Омские чиновники не проверили государственную экспертизу сметной стоимости капитального ремонта, который проводился на Бульваре Победы, проспекте Культуры, в сквере Ветеранов авиации «Крылатое братство».
Сама проверка проходила в первой половине 2019 года. Также выяснилось, что пени было увеличено только после расчета с подрядчиком. В Октябрьском округе работы оплатили компании которая не завершила их полностью. Не были оборудованы экопарковки и плитки на дорожках во дворах Кировского и Октябрьского округов.
Казимиров свою вину признал, но просил сменит штраф, утверждая, что нарушения незначительные. Суд не согласился, наказание осталось без изменений.