Казимиров не смог оспорить благоустройство бульвара Победы, проведенное без экспертиз

Сама проверка проходила в первой половине 2019 года. Также выяснилось, что пени было увеличено только после расчета с подрядчиком. В Октябрьском округе работы оплатили компании которая не завершила их полностью. Не были оборудованы экопарковки и плитки на дорожках во дворах Кировского и Октябрьского округов.