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Posted 21 января 2020,, 06:21

Published 21 января 2020,, 06:21

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Казимиров не смог оспорить благоустройство бульвара Победы, проведенное без экспертиз

21 января 2020, 06:21
Директору управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Владимиру Казимирову назначили штраф в размере 20 тыс рублей за административное нарушение, пишет издание «Бор55».

Омские чиновники не проверили государственную экспертизу сметной стоимости капитального ремонта, который проводился на Бульваре Победы, проспекте Культуры, в сквере Ветеранов авиации «Крылатое братство».

Сама проверка проходила в первой половине 2019 года. Также выяснилось, что пени было увеличено только после расчета с подрядчиком. В Октябрьском округе работы оплатили компании которая не завершила их полностью. Не были оборудованы экопарковки и плитки на дорожках во дворах Кировского и Октябрьского округов.

Казимиров свою вину признал, но просил сменит штраф, утверждая, что нарушения незначительные. Суд не согласился, наказание осталось без изменений.

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