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Posted 14 января 2020,, 09:39

Published 14 января 2020,, 09:39

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Бывшему руководителю «Мостовика» Олегу Шишову грозит 6 лет колонии

14 января 2020, 09:39
В Омске состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего руководителя «Мостовика» Олега Шишова. В этот раз ему предъявлено обвинение за не перечисление удержанных с сотрудников налогов на доходы, сообщает 12 канал.

Вину подсудимый не признал. Сумма ущерба составила 415 млн рублей. Как считает следствие, деньги он потратил не на личные нужды, а погасил платежи по кредитам. Телеканалу Шишов сообщил, что дело завели не на доказательства, а на субъективные предположения.

Государственный обвинитель рассказала, что за подобные нарушения закона Шишову грозит до 6 лет лишения свободы с запретом на занимание определенной должности до 3 лет или без такого.

Напомним, в конце 2016 года Шишова осудили за мошенничество и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Его приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он вышел на свободу по УДО.

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