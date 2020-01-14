Бывшему руководителю «Мостовика» Олегу Шишову грозит 6 лет колонии

Вину подсудимый не признал. Сумма ущерба составила 415 млн рублей. Как считает следствие, деньги он потратил не на личные нужды, а погасил платежи по кредитам. Телеканалу Шишов сообщил, что дело завели не на доказательства, а на субъективные предположения.