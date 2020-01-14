Бывшему руководителю «Мостовика» Олегу Шишову грозит 6 лет колонии

Posted 14 января 2020,, 09:39
Published 14 января 2020,, 09:39
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Вину подсудимый не признал. Сумма ущерба составила 415 млн рублей. Как считает следствие, деньги он потратил не на личные нужды, а погасил платежи по кредитам. Телеканалу Шишов сообщил, что дело завели не на доказательства, а на субъективные предположения.
Государственный обвинитель рассказала, что за подобные нарушения закона Шишову грозит до 6 лет лишения свободы с запретом на занимание определенной должности до 3 лет или без такого.
Напомним, в конце 2016 года Шишова осудили за мошенничество и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Его приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он вышел на свободу по УДО.