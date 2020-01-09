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Posted 9 января 2020, 13:13

Published 9 января 2020, 13:13

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

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Набережную у речвокзала с причалами в Омске отдадут в руки бизнесменов

9 января 2020, 13:13
Фото: скриншот Google Карты
Накануне нового года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы. В него вошла часть набережной речного вокзала в Омске, которая в 2016 года не используется из-за аварийного состояния.

В план приватизации вошли два участка на площади Бухгольца, 1 в Омске. Речь идет об оставшейся части площади у речвокзала с причальным сооружением на реке Омь (кадастровый номер 55:36:020103:532) и набережная речного вокзала с причальными сооружениями на Иртыше (кадастровый номер 55:36:090101:2391). Точная площадь объектов на публичной кадастровой карте не указана изз-за отсутствия технического плана. Эти объекты не используются с 2016 года из-за аварийного состояния. Они также были включены в прогнозный план приватизации до 2019 года, но на торги так и не были выставлены.

Вместе с причалами на приватизацию отдадут судно «РТ-704» и еще семь буксиров, причальные стенки в селе Усть-Ишим и городе Тара, а также причальные стенки 1, 2 и 3 очереди на ул. 9-я Ленинская. Кроме этого в частные руки предлагается передать 14 746 акций, или 100% уставного капитала омского научно-производственного предприятия «Эталон», ФГУП «Профилактика» в Омске, земельный участок с магазином в деревне Петровка, земельный участок с рубленым домом, двумя спальными корпусами и зданием конторы в селе Ингалы Большереченского района, три нежилых помещения в Лузино Омского района, одно из которых принадлежало Сбербанку, нежилое помещение в поселке Нововаршавка, недостроенное нежилое помещение в Калачинске и нежилое помещение на улице Полосухина в Омске.

Всего же в документе, подписанном Медведевым, обозначено больше тысячи объектов недвижимости, транспортных средств и оборудования, 86 государственных унитарных предприятий, а также акции 186 компаний и доли еще в 13 организациях. Значительную часть из этого списка должны передать в распоряжение частных компаний до 2022 года. Предполагается, что от сделок ежегодно федеральный бюджет будет пополняться на 3.6 млрд рублей.

#Новости#Приватизация#Экономика#Омск сегодня
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