Набережную у речвокзала с причалами в Омске отдадут в руки бизнесменов

Вместе с причалами на приватизацию отдадут судно «РТ-704» и еще семь буксиров, причальные стенки в селе Усть-Ишим и городе Тара, а также причальные стенки 1, 2 и 3 очереди на ул. 9-я Ленинская. Кроме этого в частные руки предлагается передать 14 746 акций, или 100% уставного капитала омского научно-производственного предприятия «Эталон», ФГУП «Профилактика» в Омске, земельный участок с магазином в деревне Петровка, земельный участок с рубленым домом, двумя спальными корпусами и зданием конторы в селе Ингалы Большереченского района, три нежилых помещения в Лузино Омского района, одно из которых принадлежало Сбербанку, нежилое помещение в поселке Нововаршавка, недостроенное нежилое помещение в Калачинске и нежилое помещение на улице Полосухина в Омске.