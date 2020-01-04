На заброшенную железную дорогу между Омском и Казахстаном потратят 100 млн долларов

«Губернатор Омской области рассказал мне, как они завозят щебень к себе откуда-то с Урала: „Такие расходы несем, а тут рядом и не можем взять из Казахстана, давайте восстановим“! Вот и договорились, будем заново строить дорогу. Им будет дешевле от нас щебень возить, а нам будет работа и налоги соответствующие», — цитирует портал Кумара Аксакалова.