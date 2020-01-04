На заброшенную железную дорогу между Омском и Казахстаном потратят 100 млн долларов

Posted 4 января 2020,, 03:25
Published 4 января 2020,, 03:25
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
О планах по восстановлению на встрече с журналистами заговорил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. Он отметил, что в советские годы от села Красная Поляна в Омской области через нынешние села Талшик и Кишкенеколь СКО до Кокшетау ходили поезда, на которых между городами перевозили грузы. В 90-е годы грузоперевозки остановились, а вместе с ними прекратилось и железнодорожное сообщение.
«Губернатор Омской области рассказал мне, как они завозят щебень к себе откуда-то с Урала: „Такие расходы несем, а тут рядом и не можем взять из Казахстана, давайте восстановим“! Вот и договорились, будем заново строить дорогу. Им будет дешевле от нас щебень возить, а нам будет работа и налоги соответствующие», — цитирует портал Кумара Аксакалова.
Возможность добраться до карьеров со щебнем есть и сейчас, но из-за сильного разрушения железной дороги на ней действуют ограничительные знаки с нагрузкой на ось, а возить груз небольшими партиями слишком дорого. Кроме возобновления грузоперевозок, власти Казахстана нацелены таким образом развить туризм в своей стране.
Инвестпроект оценивается в 100 млн долларов. Со стороны Казахстана уже определился потенциальный инвестор, в России же реализацией проекта будет ОАО «РЖД».