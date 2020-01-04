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Posted 4 января 2020,, 03:25

Published 4 января 2020,, 03:25

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

На заброшенную железную дорогу между Омском и Казахстаном потратят 100 млн долларов

4 января 2020, 03:25
Заброшенную и частично разобранную железную дорогу, в советские годы соединявшую Омск и Кокшетау, хотят начать восстанавливать уже в 2020 году. По данным портала Ratel.kz, на это должны потратить около 100 млн рублей.

О планах по восстановлению на встрече с журналистами заговорил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. Он отметил, что в советские годы от села Красная Поляна в Омской области через нынешние села Талшик и Кишкенеколь СКО до Кокшетау ходили поезда, на которых между городами перевозили грузы. В 90-е годы грузоперевозки остановились, а вместе с ними прекратилось и железнодорожное сообщение.

«Губернатор Омской области рассказал мне, как они завозят щебень к себе откуда-то с Урала: „Такие расходы несем, а тут рядом и не можем взять из Казахстана, давайте восстановим“! Вот и договорились, будем заново строить дорогу. Им будет дешевле от нас щебень возить, а нам будет работа и налоги соответствующие», — цитирует портал Кумара Аксакалова.

Возможность добраться до карьеров со щебнем есть и сейчас, но из-за сильного разрушения железной дороги на ней действуют ограничительные знаки с нагрузкой на ось, а возить груз небольшими партиями слишком дорого. Кроме возобновления грузоперевозок, власти Казахстана нацелены таким образом развить туризм в своей стране.

Инвестпроект оценивается в 100 млн долларов. Со стороны Казахстана уже определился потенциальный инвестор, в России же реализацией проекта будет ОАО «РЖД».

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