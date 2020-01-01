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Posted 1 января 2020,, 19:10

Published 1 января 2020,, 19:10

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Зачем страховать жилье?

1 января 2020, 19:10
Владельцы полученных во времена СССР квартир не до конца осознают ценность имущества, которое находится в их владении.

По этой причине среди многих других видов страховых услуг добровольное страхование квартиры пользуется не столь высокой популярностью у этой категории домовладельцев. Необходимость застраховать приобретенную недвижимость возникает у тех, кто приобрел его самостоятельно. Для такой категории владельцев выплаченная за жилье сумма требует принятия ряда мер по защите своего имущества.

Что защищает страховка

Сравнительно невысокая популярность данной услуги также вызвана всеобщей уверенностью, что с квартирой или домом не произойдет ничего катастрофического. Лишний раз вспоминать о плохом хочется не всем, но не стоит забывать о многочисленных случаях разрушений многоквартирных домов, взрывах бытового газа, пожарах, затоплениях от соседей сверху и других неприятностях.

Своевременное страхование недвижимости онлайн или обычным способом гарантирует получение определенной суммы денег при возникновении подобной ситуации. Размеры ее могут различаться, как различаются элементы недвижимости, на которые распространяется действие полиса.

Действие страховки может распространяться на:

  1. Несущие конструкции. К ним относятся перекрытия и капитальные стены, которые в действительности разрушаются нечасто. Ставка на этот вид конструкций невысока, но составляет значительную часть общей страховой суммы.
  2. Отделка и внутренние конструктивные элементы. Это инженерные коммуникации, окна, двери, плитка, обои, всевозможные перегородки. Подобные элементы страхуются наиболее часто, ведь они в первую очередь страдают от затоплений соседей сверху.
  3. Бытовая техника, мебель и другое имущество. Оно защищается от потопа, пожара или банальной кражи.
  4. Гражданская ответственность. Наступает в случае нанесения ущерба соседям своими действиями. В процессе выяснения отношений и определения ущерба как раз кстати откажется страховая сумма.

Размер выплат

Общая сумма страховки напрямую зависит от рыночной оценки недвижимости на дату подписания договора со страховщиком. Можно заказать независимого оценщика, но можно доверить процедуру оценщику страховой компании. От величины суммы напрямую зависит оплата работы этого специалиста, поэтому ему не имеет смысла занижать стоимость жилья. Относительно отделки и вещей необходимо провести отдельную оценку.

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