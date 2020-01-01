Зачем страховать жилье?

Сравнительно невысокая популярность данной услуги также вызвана всеобщей уверенностью, что с квартирой или домом не произойдет ничего катастрофического. Лишний раз вспоминать о плохом хочется не всем, но не стоит забывать о многочисленных случаях разрушений многоквартирных домов, взрывах бытового газа, пожарах, затоплениях от соседей сверху и других неприятностях.