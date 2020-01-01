Зачем страховать жилье?

Posted 1 января 2020,, 19:10
Published 1 января 2020,, 19:10
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По этой причине среди многих других видов страховых услуг добровольное страхование квартиры пользуется не столь высокой популярностью у этой категории домовладельцев. Необходимость застраховать приобретенную недвижимость возникает у тех, кто приобрел его самостоятельно. Для такой категории владельцев выплаченная за жилье сумма требует принятия ряда мер по защите своего имущества.
Сравнительно невысокая популярность данной услуги также вызвана всеобщей уверенностью, что с квартирой или домом не произойдет ничего катастрофического. Лишний раз вспоминать о плохом хочется не всем, но не стоит забывать о многочисленных случаях разрушений многоквартирных домов, взрывах бытового газа, пожарах, затоплениях от соседей сверху и других неприятностях.
Своевременное страхование недвижимости онлайн или обычным способом гарантирует получение определенной суммы денег при возникновении подобной ситуации. Размеры ее могут различаться, как различаются элементы недвижимости, на которые распространяется действие полиса.
Действие страховки может распространяться на:
Общая сумма страховки напрямую зависит от рыночной оценки недвижимости на дату подписания договора со страховщиком. Можно заказать независимого оценщика, но можно доверить процедуру оценщику страховой компании. От величины суммы напрямую зависит оплата работы этого специалиста, поэтому ему не имеет смысла занижать стоимость жилья. Относительно отделки и вещей необходимо провести отдельную оценку.
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