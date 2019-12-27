Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омская мэрия заплатит 500 тыс рублей родителям мальчика, утонувшего в котловане

27 декабря 2019, 05:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
молоток судьи на столе
Родители ребенка, который в апреле 2019 года утонул в котловане на улице 4-я Пригородная, подали в суд на мэрию Омска, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Они потребовали выплатить им компенсацию морального вреда, а также расходы на погребение.

Суд установил, что 20 апреля 2019 года несовершеннолетний сын истцов спасал жизнь 8-летнего мальчика, который тонул в котловане. В процессе ребенок провалился под лед и утонул. Согласно материалам дела, возле котлована не было ограждения или информационных знаков, предупреждающих об опасности.

Мэрия отрицала свою причастность к гибели ребенка. В ведомстве настаивали, что его смерть произошла из-за грубой неосторожности, а также из-за родителей, которые не досмотрели за сыном.

Центральный районный суд Омска частично удовлетворил требования истцов, взыскав с муниципалитета 500 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходы на погребение.

Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляцию, но это не помогло. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила судебный акт без изменения. Решение суда вступило в силу.

#Новости#Компенсация морального вреда#Ребенок#Прокуратура Омской области#Общество
Подпишитесь
Жителей севера Омской области, оставшихся без газа, будут согревать электричеством
Сегодня, 10:22
Великобритания ввела санкции против губернатора Омской области Буркова
Сегодня, 07:16
Важная рокировка. В двух омских детских поликлиниках поменяют руководство
Сегодня, 11:08
Омичам улыбнулась Аврора. Жители области наблюдали полярное сияние
Сегодня, 09:14
Следы невиданных зверей. В Омской области голодные животные «атаковали» кормовые поля
Сегодня, 07:58
Отказал один двигатель. В Омской области экстренно сел вертолет
Сегодня, 07:49