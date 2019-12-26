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Posted 26 декабря 2019,, 13:25

Published 26 декабря 2019,, 13:25

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

ВКонтакте подвела итоги года на платформе VK Mini Apps

26 декабря 2019, 13:25
ВКонтакте поделилась итогами года для платформы VK Mini Apps, которая делает VK самым крупным суперприложением страны.

Сейчас в нём 13 тысяч активных мини-приложений, а количество людей, которые ими пользуются, выросло в 12 раз — с 1,6 миллиона в январе до 20 миллионов в декабре. Кроме того, завершился второй конкурс мини-приложений — победители разделили призовой фонд в 2 миллиона рублей.

На победу претендовали 132 мини-приложения — это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Главный критерий — может ли приложение использоваться каждый день. Также учитывались техническая реализация сервиса, его возможности и дизайн. Оценивали проекты руководитель платформы для разработчиков Антон Циварев, директор по маркетингу ВКонтакте Александр Круглов и CEO ВКонтакте Андрей Рогозов.

Победителями второго конкурса мини-приложений VK Mini Apps стали:

  • Номинация «Покупки» — лучший сервис для покупки товаров или заказа услуги

Первое место: Giftbox — помогает быстро выбирать подарки с помощью алгоритма, который анализирует интересы друга и предлагает подборку с подходящими вариантами.

Второе место: ЛотБери — мини-приложение, в котором можно бесплатно забрать ненужные другим вещи или отдать свои.

  • Номинация «Развлечения» — лучшее развлекательное мини-приложение (общение, планирование досуга, сервисы с игровыми механиками)

Первое место: Ahh Moments! — влюблённые могут обмениваться здесь своими желаниями и исполнять их.

Второе место: Экскурсии — пользователи рассказывают о гидах и экскурсиях, которые им понравились, могут почитать опыт других путешественников и отложить интересные варианты в избранное.

  • Номинация «Инструменты» — самое полезное приложение (справочные, планирование дел, образование)

Первое место: Дневничок — контроль своей успеваемости в разных учебных заведениях.

Второе место: FitQuest — всё для персональных фитнес-тренировок: разработки лучших тренеров, видео упражнений и инструкции, активное сообщество любителей фитнеса.

  • Номинация «Выбор пользователей» — лидер по результатам народного голосования

Первое место: Пирамиды — игровая пародия на реальную финансовую пирамиду.

Второе место: Дневничок — контроль своей успеваемости в разных учебных заведениях.

  • Номинация «Лучшее техническое решение» — самое удачное использование социальных и игровых механик ВКонтакте

Первое место: Spycat Pages — позволяет создать посадочную страницу мини-приложения для рекламных целей без затрат на разработку и специальных знаний.

Второе место: Опросы в Stories — проведение голосований прямо в историях ВКонтакте.

Победители каждой номинации получили по 300 тысяч рублей, а участники, занявшие вторые места, — сертификаты на рекламу на 100 тысяч рублей.

Также ВКонтакте подвела итоги года для платформы VK Mini Apps и поделилась интересной статистикой:

  • 150 мини-приложений размещены в каталоге, который доступен в меню мобильного приложения VK;
  • в 2019 году Команда ВКонтакте провела 4 митапа;
  • самые популярные категории — «Развлечения» (25% мини-приложений) и «Инструменты» (20%);
  • больше 50% разработчиков — младше 24 лет,
  • в Москве живут 34% создателей мини-приложений, в Санкт-Петербурге — 23%, в других городах — 43%.

Платформа VK Mini Apps была запущена в августе 2018 года. С её помощью разработчики могут создавать удобные сервисы, которые не требуют установки и открываются прямо ВКонтакте.

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