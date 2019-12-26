ВКонтакте подвела итоги года на платформе VK Mini Apps

Posted 26 декабря 2019,, 13:25
Published 26 декабря 2019,, 13:25
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сейчас в нём 13 тысяч активных мини-приложений, а количество людей, которые ими пользуются, выросло в 12 раз — с 1,6 миллиона в январе до 20 миллионов в декабре. Кроме того, завершился второй конкурс мини-приложений — победители разделили призовой фонд в 2 миллиона рублей.
На победу претендовали 132 мини-приложения — это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Главный критерий — может ли приложение использоваться каждый день. Также учитывались техническая реализация сервиса, его возможности и дизайн. Оценивали проекты руководитель платформы для разработчиков Антон Циварев, директор по маркетингу ВКонтакте Александр Круглов и CEO ВКонтакте Андрей Рогозов.
Победителями второго конкурса мини-приложений VK Mini Apps стали:
Первое место: Giftbox — помогает быстро выбирать подарки с помощью алгоритма, который анализирует интересы друга и предлагает подборку с подходящими вариантами.
Второе место: ЛотБери — мини-приложение, в котором можно бесплатно забрать ненужные другим вещи или отдать свои.
Второе место: Экскурсии — пользователи рассказывают о гидах и экскурсиях, которые им понравились, могут почитать опыт других путешественников и отложить интересные варианты в избранное.
Второе место: FitQuest — всё для персональных фитнес-тренировок: разработки лучших тренеров, видео упражнений и инструкции, активное сообщество любителей фитнеса.
Первое место: Spycat Pages — позволяет создать посадочную страницу мини-приложения для рекламных целей без затрат на разработку и специальных знаний.
Победители каждой номинации получили по 300 тысяч рублей, а участники, занявшие вторые места, — сертификаты на рекламу на 100 тысяч рублей.
Также ВКонтакте подвела итоги года для платформы VK Mini Apps и поделилась интересной статистикой:
Платформа VK Mini Apps была запущена в августе 2018 года. С её помощью разработчики могут создавать удобные сервисы, которые не требуют установки и открываются прямо ВКонтакте.