ВКонтакте подвела итоги года на платформе VK Mini Apps

Сейчас в нём 13 тысяч активных мини-приложений, а количество людей, которые ими пользуются, выросло в 12 раз — с 1,6 миллиона в январе до 20 миллионов в декабре. Кроме того, завершился второй конкурс мини-приложений — победители разделили призовой фонд в 2 миллиона рублей.