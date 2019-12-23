SMS и цифровой набор становятся популярными способами передачи показаний счетчиков

Posted 23 декабря 2019,, 11:24
Published 23 декабря 2019,, 11:24
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
«Мы видим, что клиенты предприятия все больше осваивают заочную передачу данных. Нас радует положительная динамика и активность наших потребителей. Те, кто регулярно предоставляет данные о расходах воды, видят в квитанции корректные и понятные им расчеты», - говорит коммерческий директор АО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.
До 25 числа каждого месяца омский водоканал рекомендует передавать показания приборов учета. На сегодняшний день клиенты предприятия могут воспользоваться 11 способами, выбрав наиболее удобный для себя.
Если данные потребителями услуг передаются позднее установленного срока, т.е. после 25 числа, то сумма к оплате рассчитывается по среднемесячным показаниям, а начиная с четвертого месяца – по нормативам. После того, как показания поступают в расчетный центр, происходит автоматический перерасчет платы, но уже в следующем расчетном периоде.
Способы передачи данных:
— через автоматический прием голосовых данных или путем ввода данных на клавиатуре смартфона по номеру 39-51-00 (круглосуточно);
— указать в квитанции омского водоканала (данные вписываются в специальные графы в квитанции);— через личный кабинет на сайте https://abon.omskvodokanal.ru или с помощью его мобильной версии;
— по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трех строчках номер лицевого счета, номер счетчика холодной воды, его показания, номер счетчика горячей воды, его показания;— посредством SMS на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счета, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счетчика горячей воды, его показания;
— в терминалах АО «ОмскВодоканал», ул. Маяковского, 2, ул. Конева, 14, ул. Кирова, 49/2, ул. Малунцева, 30;
— по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;
— при посещении офисов обслуживания населения (ул. Маяковского, 2, ул. Конева,14, ул. Кирова, 49/2, ул. Малунцева, 30, ул. Герцена, 48 корп.5 (в офисе Сбербанка), офисы в микрорайоне Береговом по адресу: Комсомольский проспект, 13 и в Крутой горке по адресу: ул. Российская, 13);
— в пунктах приёма Фрисби.