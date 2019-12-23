SMS и цифровой набор становятся популярными способами передачи показаний счетчиков

Если данные потребителями услуг передаются позднее установленного срока, т.е. после 25 числа, то сумма к оплате рассчитывается по среднемесячным показаниям, а начиная с четвертого месяца – по нормативам. После того, как показания поступают в расчетный центр, происходит автоматический перерасчет платы, но уже в следующем расчетном периоде.