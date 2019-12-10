Ленинградский мост летом частично перекроют из-за ремонта

Posted 10 декабря 2019,, 09:10
Published 10 декабря 2019,, 09:10
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Для этого будут поэтапно перекрывать движение на двух полосах. Завершить работы планируют за два месяца об этом рассказала директор бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан.
Из бюджета на эти цели выделено 7.2 млн рублей. Сейчас подготавливается техническое задание, чтобы в марте объявить торги. Если работы пройдут идеально, то ремонт удастся завершить к 15 июля.
«В 2014 году мы уже меняли деформационные швы на Ленинградском мосту, опыт по поэтапному перекрытию движения есть. Будем работать круглосуточно», — рассказала эксперт.
Ленинградский мост обследовали в 2018 году. Специалисты выдали рекомендации по дальнейшим действиям: предстоит заменить ограждения, отремонтировать тротуарную зону и заменить деформационные швы.
Отметим, протяженность Ленинградского моста составляет 653 метра. Ширина проезжей части почти 20 метров, это позволило организовать двухстороннее шестиполосное движение.