Франция не разрешила вывоз архива Колчака с бумагами из Омска

Как ранее сообщал Город55, на аукционе Дом русского зарубежья приобрел архив верховного правителя России, адмирала Александра Колчака за 3 млн евро. Среди лотов выставлялись личная переписка с женой, Евангелие адмирала и декларация правительства белой России с правками Колчака, которые он внес, находясь в Омске. Бумаги верховного правителя России ушли с молотка 21 ноября. На торги домом Drouot выставлялось почти 400 лотов, которые ранее хранились в семье вдовы расстрелянного адмирала.