Франция не разрешила вывоз архива Колчака с бумагами из Омска

Posted 6 декабря 2019,, 07:56
Published 6 декабря 2019,, 07:56
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Директор Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына Виктор Москвин рассказал, как удалось купить на аукционе для России архив адмирала Александра Колчака. Хотя со ввозом в страну документов возникли сложности. Франция до сих пор не выдала разрешения на транспортировку лотов.
«Пока выкупленный архив остается в Париже, дожидаясь разрешения французских властей на вывоз культурных ценностей. Во Франции это очень неспешная процедура, но мы пытаемся ее ускорить с помощью переговоров, хотим, чтобы бумаги вернулись домой до Нового года», — приводит слова Москвина portal-kultura.ru.
Как ранее сообщал Город55, на аукционе Дом русского зарубежья приобрел архив верховного правителя России, адмирала Александра Колчака за 3 млн евро. Среди лотов выставлялись личная переписка с женой, Евангелие адмирала и декларация правительства белой России с правками Колчака, которые он внес, находясь в Омске. Бумаги верховного правителя России ушли с молотка 21 ноября. На торги домом Drouot выставлялось почти 400 лотов, которые ранее хранились в семье вдовы расстрелянного адмирала.
Адмирал Александр Колчак руководил Белым движением в период Гражданской войны. С ноября 1918 года по январь 1920 года занимал пост верховного правителя России. Своей столицей выбрал Омск. В городе уже несколько лет идут споры о необходимости установки памятника Колчаку.