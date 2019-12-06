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Posted 6 декабря 2019,, 07:56

Published 6 декабря 2019,, 07:56

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Франция не разрешила вывоз архива Колчака с бумагами из Омска

6 декабря 2019, 07:56
Процедура затягивается из-за непростых правил. Документы рассчитывают ввезти в Россию до Нового года.

Директор Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына Виктор Москвин рассказал, как удалось купить на аукционе для России архив адмирала Александра Колчака. Хотя со ввозом в страну документов возникли сложности. Франция до сих пор не выдала разрешения на транспортировку лотов.

«Пока выкупленный архив остается в Париже, дожидаясь разрешения французских властей на вывоз культурных ценностей. Во Франции это очень неспешная процедура, но мы пытаемся ее ускорить с помощью переговоров, хотим, чтобы бумаги вернулись домой до Нового года», — приводит слова Москвина portal-kultura.ru.

Как ранее сообщал Город55, на аукционе Дом русского зарубежья приобрел архив верховного правителя России, адмирала Александра Колчака за 3 млн евро. Среди лотов выставлялись личная переписка с женой, Евангелие адмирала и декларация правительства белой России с правками Колчака, которые он внес, находясь в Омске. Бумаги верховного правителя России ушли с молотка 21 ноября. На торги домом Drouot выставлялось почти 400 лотов, которые ранее хранились в семье вдовы расстрелянного адмирала.

Адмирал Александр Колчак руководил Белым движением в период Гражданской войны. С ноября 1918 года по январь 1920 года занимал пост верховного правителя России. Своей столицей выбрал Омск. В городе уже несколько лет идут споры о необходимости установки памятника Колчаку.

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