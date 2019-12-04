Омский медицинский центр для мигрантов уличили в нарушениях

Posted 4 декабря 2019,, 10:15
Published 4 декабря 2019,, 10:15
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
За 2019 год ООО «Объединенный медицинский центр» на улице Кемеровская, 15/2 прошло три внеплановых проверки, гласит сайт Генпрокуратуры России. В документах проверки Государственной инспекции труда в Омской области, прошедшей в апреле 2019 года, сообщается, что при увольнении сотрудницы в феврале 2019 года, «ОМЦ» недоплатило ей 13.3 тыс рублей.
Вторая проверка, состоявшаяся в июле 2019 года, была проведена Здравнадзором по Омской области. Ведомство нашло в работе центра несколько нарушений: несоответствие сроков выдачи медицинского заключения, неправильное ведение медицинских карт пациентов, отсутствие сайта в интернете. Третью проверку это же ведомство провело в сентябре 2019 года. В центре обнаружили нарушения правил хранения лекарств (обернулось штрафом в 300 тыс рублей) и отсутствие лицензии на оказание услуг в области рентгенологии.
По итогам проверок Здравнадзор по Омской области обратился в Арбитражный суд региона с иском к «ОМЦ». Ведомство доказало в суде, что центр использовал аппарат для флюорографии без надлежащей лицензии, однако суд отказался штрафовать «ОМЦ» за нарушение, так как истек срок его давности.
Отметим, что параллельно с этим сам центр подал в суд на Здравнадзор из-за штрафа в 300 тыс рублей (нарушение правил хранения лекарств). В иске компании отказано, суд счел выписанный штраф правомерным.
Напомним, в соседнем здании на улице Кемеровская, 15/1 в марте 2018 года открылся Многофункциональный миграционный центр. В церемонии его открытия приняли участие генерал-майор полиции Леонид Коломиец, врио губернатора Омской области Александр Бурков, Главный Федеральный инспектор по Омской области Иван Евстифеев. Событие такого масштаба освещалось в региональной правительственной прессе и сопровождалось пресс-релизом регионального УМВД.
Как сообщал сайт «Омскрегион», инициатором создания комфортного для прибывающих в Омскую область мигрантов центра выступил начальник регионального УМВД Леонид Коломиец. Уникальность нового центра в том, что на его территории совмещена деятельность двух организаций: сервисно-миграционной службы и объединенного медицинского центра. Об этом на открытии обоих центров заявляла на тот момент директор «Объединенного медицинского центра» (представитель «частной» части) Елизавета Ермолаева.
«В сервисно-миграционной службе въехавший на территорию региона мигрант обеспечивается всем комплексом услуг для получения патента, включая страховку. А в объединенном медицинском центре прибывший пройдет комплекс доврачебного обследования со сдачей анализов и посещением врачей. В итоге прибывший в наш регион гражданин получает легальный сертификат утвержденного законом образца с многоуровневой системой защиты», — цитирует Ермолаеву издание.