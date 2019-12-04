Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря 2019,, 10:15

Published 4 декабря 2019,, 10:15

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский медицинский центр для мигрантов уличили в нарушениях

4 декабря 2019, 10:15
Медицинский центр для мигрантов в Омске, открытый при участии регионального УМВД, допустил несколько нарушений в своей работе. В частности, в суде центр пытались наказать за просроченные лекарства и отсутствие медицинской лицензии.

За 2019 год ООО «Объединенный медицинский центр» на улице Кемеровская, 15/2 прошло три внеплановых проверки, гласит сайт Генпрокуратуры России. В документах проверки Государственной инспекции труда в Омской области, прошедшей в апреле 2019 года, сообщается, что при увольнении сотрудницы в феврале 2019 года, «ОМЦ» недоплатило ей 13.3 тыс рублей.

Вторая проверка, состоявшаяся в июле 2019 года, была проведена Здравнадзором по Омской области. Ведомство нашло в работе центра несколько нарушений: несоответствие сроков выдачи медицинского заключения, неправильное ведение медицинских карт пациентов, отсутствие сайта в интернете. Третью проверку это же ведомство провело в сентябре 2019 года. В центре обнаружили нарушения правил хранения лекарств (обернулось штрафом в 300 тыс рублей) и отсутствие лицензии на оказание услуг в области рентгенологии.

По итогам проверок Здравнадзор по Омской области обратился в Арбитражный суд региона с иском к «ОМЦ». Ведомство доказало в суде, что центр использовал аппарат для флюорографии без надлежащей лицензии, однако суд отказался штрафовать «ОМЦ» за нарушение, так как истек срок его давности.

Отметим, что параллельно с этим сам центр подал в суд на Здравнадзор из-за штрафа в 300 тыс рублей (нарушение правил хранения лекарств). В иске компании отказано, суд счел выписанный штраф правомерным.

Напомним, в соседнем здании на улице Кемеровская, 15/1 в марте 2018 года открылся Многофункциональный миграционный центр. В церемонии его открытия приняли участие генерал-майор полиции Леонид Коломиец, врио губернатора Омской области Александр Бурков, Главный Федеральный инспектор по Омской области Иван Евстифеев. Событие такого масштаба освещалось в региональной правительственной прессе и сопровождалось пресс-релизом регионального УМВД.

Как сообщал сайт «Омскрегион», инициатором создания комфортного для прибывающих в Омскую область мигрантов центра выступил начальник регионального УМВД Леонид Коломиец. Уникальность нового центра в том, что на его территории совмещена деятельность двух организаций: сервисно-миграционной службы и объединенного медицинского центра. Об этом на открытии обоих центров заявляла на тот момент директор «Объединенного медицинского центра» (представитель «частной» части) Елизавета Ермолаева.

«В сервисно-миграционной службе въехавший на территорию региона мигрант обеспечивается всем комплексом услуг для получения патента, включая страховку. А в объединенном медицинском центре прибывший пройдет комплекс доврачебного обследования со сдачей анализов и посещением врачей. В итоге прибывший в наш регион гражданин получает легальный сертификат утвержденного законом образца с многоуровневой системой защиты», — цитирует Ермолаеву издание.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15