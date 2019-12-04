Омский медицинский центр для мигрантов уличили в нарушениях

Вторая проверка, состоявшаяся в июле 2019 года, была проведена Здравнадзором по Омской области. Ведомство нашло в работе центра несколько нарушений: несоответствие сроков выдачи медицинского заключения, неправильное ведение медицинских карт пациентов, отсутствие сайта в интернете. Третью проверку это же ведомство провело в сентябре 2019 года. В центре обнаружили нарушения правил хранения лекарств (обернулось штрафом в 300 тыс рублей) и отсутствие лицензии на оказание услуг в области рентгенологии.