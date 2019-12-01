В омском союзе предпринимателей разгорелся скандал

Posted 1 декабря 2019,, 06:39
Published 1 декабря 2019,, 06:39
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
После завершения 25 ноября приема заявок на президента и в координационный совет Омского областного союза предпринимателей, поступила еще одна заявка от предпринимателя Юрия Чащина. Согласно документам, участвовать в выборах он уже не может.
Всего на пост президента союза были зарегистрированы два кандидата - действующий президент ООСП Дмитрий Галаванов и юрист Алена Штайнбрехер. Последняя решила 30 ноября отказаться от участия в выборах и уступить место Юрию Чащину. Соответствующее заявление она написала Координационному совету союза 30 ноября.
В результате Алена Штайнбрехер повторила то, что сделал омич Алексей Казанник в 1989 году. Тогда Казанник уступил свое место в Верховном совете Борису Ельцину, который не вошел в итоговый список Совета Национальностей, вернув Бориса Николаевича в политику.