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Posted 1 декабря 2019,, 06:39

Published 1 декабря 2019,, 06:39

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В омском союзе предпринимателей разгорелся скандал

1 декабря 2019, 06:39
Алена Штайнбрехер провернула «ельцинский» прием, сообщают «Коммерческие вести».

После завершения 25 ноября приема заявок на президента и в координационный совет Омского областного союза предпринимателей, поступила еще одна заявка от предпринимателя Юрия Чащина. Согласно документам, участвовать в выборах он уже не может.

Всего на пост президента союза были зарегистрированы два кандидата - действующий президент ООСП Дмитрий Галаванов и юрист Алена Штайнбрехер. Последняя решила 30 ноября отказаться от участия в выборах и уступить место Юрию Чащину. Соответствующее заявление она написала Координационному совету союза 30 ноября.

В результате Алена Штайнбрехер повторила то, что сделал омич Алексей Казанник в 1989 году. Тогда Казанник уступил свое место в Верховном совете Борису Ельцину, который не вошел в итоговый список Совета Национальностей, вернув Бориса Николаевича в политику.

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