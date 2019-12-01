В омском союзе предпринимателей разгорелся скандал

В результате Алена Штайнбрехер повторила то, что сделал омич Алексей Казанник в 1989 году. Тогда Казанник уступил свое место в Верховном совете Борису Ельцину, который не вошел в итоговый список Совета Национальностей, вернув Бориса Николаевича в политику.